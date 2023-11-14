Суд отказался предоставить доступ к офису партии Ибадоглу

14 ноября 2023, 17:24

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Суд отклонил жалобу адвокатов политика и ученого Губада Ибадоглу на необоснованное закрытие офиса возглавляемой им партии Азербайджанской партии демократии и благоденствия. Защита сочла это решение необоснованным.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября суд отказался освободить ученого и политика Губада Ибадоглу из-под стражи под имущественный залог, а 3 ноября апелляционный суд оставил в силе это решение.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Так, 25 июля Госдепартамент США призвал власти Азербайджана обеспечить соблюдение прав Губада Ибадоглу. Послы Германии, Великобритании, США и Франции также призвали не нарушать права Ибадоглу, а международные и азербайджанские правозащитные организации потребовали освободить его. В поддержку арестованного ученого выступали также Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных. 31 октября комиссия по правам человека Конгресса США и Госдепартамент США в очередной раз потребовали освободить Ибадоглу.

В Наримановском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение жалобы адвокатов Ибадоглу на закрытие решением следственного органа офиса политика, сообщил его брат Галиб Байрамов.

"Вечером дня (23 июля) задержания Губада следствие провело обыск в принадлежащем моему брату квартире в Наримановском районе, которая использовалась как офис и опечатало ее. Губад уже несколько лет не использовал помещение, поскольку занимался научно-преподавательской деятельностью за рубежом. Это помещение использовал актив АПДБ. С июля офис не доступен ни для кого. Сегодня суд отклонил жалобу под предлогом того, что следствию могут понадобится некие материалы из офиса. Но они уже изъяли оттуда, что могли. Ничего другого там нет, кроме документов АПДБ и персональных данных членов партии. Они не представляют никакого значения для следствия", - рассказал Галиб Байрамов.

Адвокат Бахруз Байрамов назвал решение суда необоснованным. "Помещение является собственностью гражданина. Следствие не может на протяжении длительного времени держать его закрытым. Они должны изъять необходимое и вернуть его в пользование собственнику и его законным представителям", - сказал адвокат. Он отметил, что защита подаст апелляцию на решение суда.

Зампред АПДБ Адалят Юсубов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что из-за закрытого офиса партия не может получить доступ к своим документам и это создает трудности для ее деятельности. "В этом помещении мы проводили также наши партийные собрания. Из-за отсутствия офиса мы не можем регулярно собираться, обсуждать вопросы, связанные с деятельностью партии и организации общественной защиты Губада Ибадоглу", - отметил Юсубов.

Брат политика также сообщил, что проблемы со здоровьем у Губада Ибадоглу усугубились указал на усугубление проблем со здоровьем у Ибадоглу. "Боли в спине у Губада еще более усилились. Это результат ущемления нервов в связи со смещением позвоночным дисков. По ночам боли обостряются, из-за чего Губад не может уснуть. В течение последних двух недель он дважды обращался с просьбой пригласить к нему невропатолога и эндокринолога, однако его просьбы не были удовлетворены. Уровень сахара в крови по прежнему многократно превышает норму и никак не снижается. Не помогает даже увеличение дозы инсулина, назначенного ранее тюремным врачом", - сказал Галиб Байрамов.

В сентябре ЕСПЧ принял постановление об обеспечительных мерах по делу Ибадоглу, обязав правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью и обследованием в специализированной гражданской клинике.

В Наримановском районном суде подтвердили, что жалоба адвокатов отклонена, объяснив это решение «интересами следствия". Представители Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Напомним, 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме. Ранее ему было предъявлено обвинение по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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