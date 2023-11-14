14 ноября 2023, 11:22
В Ахалкалаки задержан мужчина за попытку принудить девушку к браку
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Мужчина в течение двух месяцев оказывал психологическое давление на потерпевшую, заявило МВД Грузии.
Как сообщал "Кавказский узел", для ряда регионов Грузии актуальна проблема ранних и принудительных браков. 6 ноября стало известно, что 13-летняя девочка была похищена с целью женитьбы 22-летним жителем одного из сел Карельского муниципалитета. Сельчанин задержан. 7 октября стало известно, что в селе Ламбало была убита 14-летняя девушка, был задержан взрослый мужчина, который был ее сожителем. По словам матери погибшей, ее дочь два месяца назад была похищена с целью женитьбы, и 27-летний мужчина угрожал убить семью, если они захотят ее забрать, хотя сама девушка не хотела выходить замуж. 5 ноября в Марнеули были задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь.
Грузинские полицейские задержали в городе Ахалкалаки (регион Самцхе-Джавахети) мужчину около 35 лет по обвинению в принуждении к браку жительницы села Фока, сообщает местное издание "Самхретис карибдже".
По информации издания, мужчина в течение последних двух месяцев оказывал психологическое давление на потерпевшую. Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы 10 ноября. На следующий день мужчине выписали ограничительный ордер и стали вести за ним электронное наблюдение. Однако спустя два дня его все-таки пришлось задержать.
Дело ведётся по статье 150 Уголовного кодекса Грузии "Принуждение к браку". Данное деяние наказывается или общественными работами от 200 до 400 часов, или лишением свободы до 2 лет с ограничением прав на оружие или без такового,сообщило МВД в релизе, который перевел корреспондент "Кавказского узла".
"Он несколько раз угрожал мне, что похитит меня, он даже тюрьмы не боится, потому что он госслужащий", - написала в соцсети девушка, проживающая в Ниноцминдском муниципалитете. По ее словам, мужчина предпринял попытку похищения. "Я объяснила человеку, что не хочу слышать о его существовании, вечером подъезжаю к дому дедушки и вижу там несколько припаркованных машин... Хотя я была против, он приходил ко мне домой, я отказывалась от отношений, потом он мне писал и звонил, он меня ужасно беспокоил", - написала она.
На "Кавказском узле" опубликован материал "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?".
По данным офиса народного защитника Грузии, процент ранних браков в Грузии достигает 25 в сельской местности и восьми в городах. В 2022 году было зарегистрировано 815 беременных несовершеннолетних и зарегистрировано 434 случая рождения детей. В 2022 году по статье 140 УК Грузии, которая касается связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, было зарегистрировано 27 дел, из них в 17 случаях девушка была этнической грузинкой, в девяти случаях – этнической азербайджанкой, в одном случае – этнической армянкой. Что касается принудительных браков и похищения невесты, то есть лишения свободы с целью заключения брака, подавляющее большинство пострадавших в случаях таких преступлений составляют представители этнических меньшинств.
В сентябре 2022 года в Дманисском районе был задержан местный житель, который принуждал свою 20-летнюю дочь выйти замуж против ее воли, из-за чего она пыталась покончить с собой. В ноябре 2019 года после случая с похищением 15-летней девушки НПО Грузии также предлагали ввести в школах программы для предупреждения ранних браков. Необходимо повышать уровень осведомленности о ранних браках среди школьников, указал руководитель НПО "Ассоциация молодых юристов" Сулхан Саладзе.
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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"