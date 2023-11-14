Защита заявила о множестве нарушений в приговоре Асламбеку Эжаеву

14 ноября 2023, 08:32

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В Апелляционном военном суде во Власихе началось рассмотрение жалобы адвокатов на приговор книгоиздателю Асламбеку Эжаеву. Защита заявила о многочисленных нарушениях при рассмотрении дела в суде первой инстанции.

Как писал "Кавказский узел", 2-й Западный окружной военный суд в Москве 3 февраля приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма. 60-летний Эжаев заявил, что подобный приговор станет для него пожизненным. Заседания суда, на которых допрашивались засекреченные свидетели, проходили без публики, из 15 свидетелей 12 были анонимными.

Следствие считает Эжаева причастным к организации финансирования террористического сообщества на 34 миллиона рублей, обвинение ему предъявлено по статье о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

13 ноября Апелляционный военный суд во Власихе начал рассматривать апелляционную жалобу на приговор книгоиздателю из Чечни Асламбеку Эжаеву. Ее подали адвокаты Эжаева Мурад Мусаев и Кубран Магомедов. Интересы Эжаева в заседании защищали Мусаев и Ева Чаниева, информирует телеграм-канал "ЗПЧ".

Защита ходатайствовала о направлении Эжаеву копии постановления суда первой инстанции о замечаниях адвоката Магомедова к протоколу заседания, суд определил зачитать постановление вслух. Участники заседания таким образом узнали, что три замечания адвоката были приняты, в принятии остальных было отказано.

Мурад Мусаев заявил, что суд первой инстанции не вернул прокурору дело и не истребовал материалы, доказывающие невиновность Эжаева, выделенные следователем в отдельное производство. Вторым серьезным нарушением Мусаев назвал использование показаний засекреченных свидетелей, которые не смогли сказать, откуда получили озвученными ими данные. Третьим серьезным нарушением адвокат назвал то, что Эжаев обвинялся в совершении одного преступления, а виновным был признан в двух.

Адвокат также заявил, что суд первой инстанции грубо нарушил обязанность разобраться в существе дела. Показания свидетеля, который заявил в суде, что платил за книги Эжаева, не были приняты как доказательство его невиновности, а были выделены в отдельное производство. Также защита заявила, что в материалах дела нет протоколов допроса всех 29 лиц, обвиняемых в спонсировании терроризма через Эжаева. По данным адвоката, 27 миллионов рублей из суммы, вменяемой Эжаеву, были перечислены дагестанским оптовикам и потрачены на производство печатной продукции, в том числе на Можайском полиграфическом комбинате.

Адвокат Ева Чаниева заявила, что текстовый протокол судебного заседания первой инстанции и его аудиоверсия имеют серьезные расхождения. По ее словам, из протокола судебного заседания непонятно, что просила защита. Чаниева обратила внимание, что в суде первой инстанции обвинение ссылается на допрос ранее осужденного Алима Бегиева в качестве обвиняемого по его делу, но не как свидетеля по делу Эжаева. В качестве свидетеля по делу книгоиздателя Бегиев не допрашивался на досудебной стадии производства по делу, в суде же за него показания давал некий сотрудник, данные которого в аудиопротоколе и текстовом протоколе отличаются.

Также Чаниева отметила, что протокол судебного заседания не имеет ничего общего с приговором. По ее словам, приговор "ни по форме, ни по содержанию, ни по языку культуры судебного производства не соответствует требованиям закона и вообще не имеет морального права называться приговором именем Российской Федерации", - приводит ее слова издание.

Защита ходатайствовала об исследовании материалов дела, повторном допросе свидетелей, раскрытии их личности, однако апелляционный суд оставил ходатайства без удовлетворения. Следующее заседание назначено на 23 ноября.

Изданный "Уммой" сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"** в августе 2022 года был внесен в федеральный список экстремистских материалов, что вызвало возмущение представителей духовенства на Северном Кавказе и Рамзана Кадырова. Вместе с "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов в августе были внесены еще две книги, изданные Эжаевым и "Уммой" в 2008 году. В конце января парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Авторы законопроекта пояснили, что причисление таких текстов к запрещенной литературе возмущают верующих.

21 апреля кассационный суд отменил запрет издания "Сахих аль-Бухари"* на фоне заявлений Рамзана Кадырова, который пытается позиционировать себя главным защитником мусульман в России, указали религиоведы Дмитрий Микульский и Александр Сотников. Вердикт кассационной инстанции не может гарантировать, что суд в Татарстане, который признал книгу экстремистской, изменит свое решение, подчеркнула юрист Светлана Кузеванова.

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** издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.

