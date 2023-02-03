03 февраля 2023, 14:00

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Суд в Москве приговорил к 17 годам лишения свободы книгоиздателя из Чечни Асламбека Эжаева, признав его виновным в финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", 2-й Западный окружной военный суд в Москве назначил на сегодня вынесение приговора книгоиздателю Асламбеку Эжаеву, обвиненному по статье о содействии террористам. Прокурор потребовал для Эжаева 18 лет колонии.

Следствие считает Эжаева причастным к организации финансирования террористического сообщества на 34 миллиона рублей, обвинение ему предъявлено по статье о содействии террористической деятельности (часть 4 статьи 205.1 УК РФ).

60-летний Асламбек Эжаев приговорен к 17 годам колонии и последующему году ограничения свободы по обвинению в переводах денег запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщает Sota.

Сам глава исламского издательства «Умма» категорически отрицает свою связь с ИГ* и какую-либо поддержку терроризма. "На суде он поклялся Аллахом, что не имел к этому отношения, и заявил, что подобный приговор для него станет пожизненным. Свои сыновьям он завещал защитить свое честное имя", - говорится в публикации.

В карточке дела на сайте суда информация об итогах заседания, по состоянию на 14.00 мск, не опубликована. Политик Максим Шевченко со ссылкой на адвоката Мурада Мусаева подтвердил информацию о приговоре, пишет "Медиазона"**.

Напомним, уроженец Чечни Асламбек Эжаев с апреля 2021 года находится под арестом в Москве, с апреля 2022 года его дело рассматривается в суде. При обыске в его квартире сотрудники правоохранительных органов применили непропорциональную силу, заявили члены комитета «Свобода совести». Представители исламского сообщества России связали преследование Эжаева с его профессиональной деятельностью.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** издание включено в реестр иностранных агентов.

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