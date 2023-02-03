Обвинение потребовало длительный срок для Асламбека Эжаева

03 февраля 2023, 00:33

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2-й Западный окружной военный суд в Москве готовится вынести приговор книгоиздателю Асламбеку Эжаеву, обвиненному по статье о содействии террористам. Прокурор потребовал для Эжаева 18 лет заключения.

Как сообщал «Кавказский узел», книгоиздатель Асламбек Эжаев с апреля 2021 года находится под арестом в Москве, с апреля 2022 года его дело рассматривается в суде. При обыске в его квартире сотрудники правоохранительных органов применили непропорциональную силу, заявили члены комитета «Свобода совести». Представители исламского сообщества России связали преследование Эжаева с его профессиональной деятельностью.

Следствие считает Эжаева причастным к организации финансирования террористического сообщества (часть 4 статьи 205.1 УК России) на 34 миллиона рублей, обвинение ему предъявлено по статье о содействии террористической деятельности.

Приговор Асламбеку Эжаеву суд должен вынести в пятницу, 3 февраля, обвинитель в прениях запросил для него 18 лет лишения свободы, сообщила журналистка Надежда Кеворкова.

Кеворкова напомнила, что Эжаеву 60 лет и "большую часть своей жизни он посвятил изданию книг", а его издательство "Умма" в течение последних 20 лет подвергается давлению со стороны властей. "Всеми правдами и неправдами пытались уничтожить это издательство, его директора и его дело", - написала она в своем Telegram-канале 2 февраля.

"В его издательстве неоднократно проводили обыски. Множество фундаментальных мусульманских книг, которые перевела и выпустила “Умма” необоснованно признавались разными российскими судами экстремистскими и запрещались", - писал автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле".

Согласно карточке дела на сайте суда, с мая 2022 года по делу Эжаева состоялось 13 заседаний. Последнее из них было 1 февраля, новое назначено на 9.00 мск 3 февраля.

Асламбек Эжаев родился 1 января 1963 года в горном селе Шатой бывшей Чечено–Ингушской АССР. В книгоиздательском бизнесе он начал работать в 1989 году, указано в его биографии на сайте Исламской энциклопедии.

Изданный "Уммой" сборник изречений пророка Мухаммада "Сахих аль-Бухари"* в августе 2022 года был внесен в федеральный список экстремистских материалов, что вызвало возмущение представителей духовенства на Северном Кавказе и Рамзана Кадырова.

Вместе с "Сахих аль-Бухари"* в список экстремистских материалов в августе были внесены еще две книги, изданные Эжаевым и "Уммой" в 2008 году.

В конце января парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о запрете признавать экстремистскими материалами канонические исламские и христианские тексты. Авторы законопроекта пояснили, что причислить такие тексты к запрещенной литературе возмущают верующих.

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* издание "Сахих аль-Бухари" (Краткое изложение) "Достоверные предания из жизни пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует: Ясное изложение хадисов "Достоверного сборника", составителем которого выступил Имам Абу аль-Аббас Ахмад Аббинд аль-Латыф аз-Зубайди, а с арабского перевел Абдулла Нирша, (5-е издание, исправленное), выпущенное в 2007 году издательством "Умма", признано экстремистским материалом и внесено в федеральный список запрещенных к распространению материалов.



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