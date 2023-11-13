Глава дагестанского села назвал причиной покушения земельный конфликт

13 ноября 2023, 22:39

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Машина главы села Заната Гаджи Гаджиева была обстреляна в Шамильском районе Дагестана, он связал случившееся с земельным конфликтом. Гаджиев не согласился с тем, что после обстрела возбуждено по статье о хулиганстве, он намерен добиваться его переквалификации на статью о покушении на убийство.

МВД Дагестана сообщило сегодня, что в Шамильском районе была обстреляна машина. "Поступило телефонное сообщение от 33-летнего местного жителя о том, что неизвестный возле села Батлух из автоматического оружия неустановленного образца произвел четыре выстрела по его автомобилю "УАЗ Патриот". По подозрению в совершении преступления оперуполномоченным установлены и доставлены в отдел двое жителей села Хебда 21 и 32 лет", - проинформировало ведомство.

По версии следствия, между одним из задержанных и водителем автомашины ранее был конфликт. "Зная, по какой дороге мужчина будет возвращаться домой, дождались его и несколько раз выстрелили по автомашине. Полицейскими изъят АКМ калибра 7,62мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД Дагестана.

Глава села Заната Гаджи Гаджиев сообщил, что покушение на него было совершено 9 ноября, когда он ехал из селения Хебда в в сторону селения Заната. "На меня было совершено покушение - были выпущены четыре пули из АК-47. Две из них попали в машину, две, к счастью не попали и мне удалось уйти от огня", сказал он на видео, которое опубликовано сегодня в Telegram-канале "Сапа Кавказ".

По его словам, двое стрелков ждали в засаде, о том, что машина едет их предупредили сообщники. "Я не думал, что это направленно на меня, только когда они признались я поверил, что действительно умышленно стреляли. Поскольку я являюсь депутатом от муниципального образования сельсовет "Ботлухский", я занимаюсь в последние годы разграничением земель, это связано, наверное, с земельным вопросом", - отметил Гаджиев на видеозаписи

По данным издания "Молодежь Дагестана", предполагаемые организатор нападения, сотрудник госорганизации и стрелок, сотрудник силовой структуры, арестованы на два месяца. Гаджиев считает, что произошедшее – это покушение на его убийство, он хочет добиться переквалификации дела, говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале издания.

Конфликт между главой села и предполагаемого организатора нападения произошел несколько месяцев назад. Они даже подрались, но потом помирились и пожали друг другу руки. Отец предполагаемого организатора обстрела машины захватил сельский земельный участок площадью 1 гектар и незаконно построил там фермы. Администрация села Заната платит налог за эту землю. Гаджиев добивается возврата участка селу, отмечается в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что бывший глава села Новокули Абакар Капланов был застрелен 6 февраля 2021 года в здании Советского райотдела полиции Махачкалы. В убийстве обвиняются два сотрудника Росгвардии - братья Салман и Сулейман Курбановы. Виновными себя они не признают, поскольку не могут вспомнить обстоятельства произошедшего, заявила защита. Срок заключения под стражей росгвардейцам неоднократно продлевался. 29 июня отец Абакара Капланова провел одиночный пикет с требованием наказать виновных в убийстве его сына. Следствие переквалифицировало уголовное дело об убийстве Капланова на статью об убийстве в состоянии аффекта, в результате обвиняемые не получат наказание в полной мере, заявил брат убитого Арсен Капланов. Попытки потерпевших обжаловать это решение не дали результата.

Жители села Новокули ранее сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на возможную причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля 2021 года в здание Советского райсуда Махачкалы, перед тем как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

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