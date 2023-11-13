Офицер пополнил список небоевых потерь армии Азербайджана

13 ноября 2023, 13:55

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Военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Бандалиев Эльсун Габил оглу совершил самоубийство, заявила Военная прокуратура страны.

Как писал "Кавказский узел", военная прокуратура Азербайджана минимум пять раз с начала лета текущего года сообщала о гибели военнослужащих, смерть которых, как считает следствие, произошла в результате суицида. Военная прокуратура Азербайджана сообщила 5 сентября о гибели в одной из воинских частей Минобороны страны солдата Рамала Тагиева.Кроме того, военнослужащие гибли, по версии следователей, в результате неосторожного обращения с оружием.

Военнослужащий части Министерства обороны Азербайджана, старший лейтенант Бандалиев Эльсун Габил оглу совершил самоубийство, сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в Военной прокуратуре страны. По факту в Тертерской военной прокуратуре открыто уголовное дело, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены незамедлительные следственные действия, отметили в ведомстве.

В военной прокуратуре воздержались назвать возможные мотивы происшествия, сославшись на необходимость проведения всестороннего расследования.

С января по июль текущего года, по данным Каспийского института военных исследований, погибли 44 азербайджанских военных. При этом в боевых условиях погибли девять человек, остальные 35 – потери небоевые, в том числе 17 совершили самоубийства. "Особую тревогу вызывает увеличение числа суицидов, причем в зоне вооруженного конфликта. Все это диктует острую необходимость безотлагательных реформ в структурах сектора обороны и безопасности, в том числе повышения воинской дисциплины, обеспечения общественного контроля над вооруженными силами", – сказал директор института Джасур Сумеринли.

За два дня боевых действий в Карабахе – военной операции 19-20 сентября, по данным властей, погибли 192 азербайджанских силовика и один мирный житель, еще 512 человек получили ранения.

"Кавказский узел" также писал, что 13 сентября трое азербайджанских военнослужащих погибли в результате аварии военного транспортного средства.

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