Солдат погиб в одной из воинских частей Азербайджана

06 сентября 2023, 06:23

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Солдат Рамал Тагиев совершил суицид в воинской части в Кяльбаджарском районе, сообщила Военная прокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Военная прокуратура Азербайджана минимум четырежды с начала лета текущего года сообщала о гибели военнослужащих, смерть которых, как считает следствие, произошла в результате суицида. 19 июня военная прокуратура сообщила о гибели солдата военной полиции Минобороны Азербайджана Фарида Азизова, Госпогранслужба Азербайджана 17 июня сообщила о гибели старшего сержанта Парвиза Гаджиева, а 10 июня стало известно о гибели в одной из воинских частей младшего прапорщика Рахиля Ахмедова, следователи также сочли его смерть суицидом. 10 июля стало известно о гибели по той же причине пограничника Кенана Бакиева.

Военная прокуратура Азербайджана сообщила 5 сентября о гибели в одной из воинских частей Минобороны страны солдата Рамала Тагиева. По предварительным данным, смерть наступила в результате суицида, информирует Report.

Сотрудники Кяльбаджарской военной прокуратуры и Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджана осмотрели место происшествия и тело, изъяли вещдоки, допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело, пишет Trend.

С января по июля текущего года, по данным Каспийского института военных исследований, погибли 44 азербайджанских военных. При этом в боевых условиях погибли девять человек, остальные 35 - потери небоевые, в том числе 17 совершили самоубийства. "Особую тревогу вызывает увеличение числа суицидов, причем в зоне вооруженного конфликта. Все это диктует острую необходимость безотлагательных реформ в структурах сектора обороны и безопасности, в том числе повышения воинской дисциплины, обеспечения общественного контроля над вооруженными силами", – сказал директор института Джасур Сумеринли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.