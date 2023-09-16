Минобороны Азербайджана сообщило о гибели военного

16 сентября 2023, 03:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий Руфат Агаев, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в январе-июле 2023 года азербайджанская армия потеряла 44 военнослужащих, причем в боевых условиях погибли лишь девять из них, остальные 35 - небоевые потери, сообщил Каспийский институт военных исследований. По данным организации, в 2022 году в Азербайджане погибли не менее 145 военнослужащих, 87 из них являются боевыми потерями, 58 - небоевыми.

Каспийский институт военных исследований (CDSI) начал работу в феврале 2015 года в Германии. Одним из его основателей стал Джасур Сумеринли, возглавлявший центр журналистских военных исследований "Доктрина" до своего отъезда из Азербайджана в сентябре 2014 года.

Военнослужащий азербайджанской армии Агаев Руфат Ханахмед оглу погиб в результате выстрела, совершенного из-за грубого нарушения правил обращения с оружием, сообщила пресс-служба минобороны Азербайджана вечером 15 сентября.

По факту ведется расследование, далее отметила ведомство. При этом не указывается направление войсковой части, где военный погиб.

"Кавказский узел" также писал, что 13 сентября трое азербайджанских военнослужащих погибли в результате аварии военного транспортного средства.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.