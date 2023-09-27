Азербайджан озвучил потери в боевых действиях в Карабахе

27 сентября 2023, 13:58

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За два дня боевых действий в Карабахе погибли 192 азербайджанских силовика и один мирный житель, еще 512 человек получили ранения, сообщили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в ходе боевых действий в Карабахе 19-20 сентября погибло не менее 80 азербайджанских военных, сообщило 21 сентября Meydan.TV. В поименном списке погибших - жители 41 района и двух городов Азербайджана, подсчитал "Кавказский узел".

19-20 сентября Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами, говорится в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

В ходе боевых действий 19-20 сентября погибли 192 азербайджанских силовика и один мирный житель, 511 военнослужащих и один мирный житель были ранены, сообщил сегодня Минздрав Азербайджана.

180 погибших были военнослужащими Минобороны, 12 – сотрудниками МВД. Личности 11 погибших будут устанавливать судмедэксперты после проведения судебно-генетических исследований, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Минобороны Азербайджана опубликовало поименный список погибших. В числе убитых военных 99 рядовых, три матроса, 14 младших сержантов, пять сержантов, один старший сержант, один младший прапорщик, 18 прапорщиков, один старший прапорщик, шесть младших лейтенантов, девять лейтенантов, 12 старших лейтенантов, шесть капитанов, четыре майора и один полковник-лейтенант.

Среди погибших сотрудников МВД - шесть рядовых, один младший сержант, один сержант, один старший сержант, два прапорщика и один полковник-лейтенант, говорится в публикации, которую перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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