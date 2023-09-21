Meydan.TV: 80 военных Азербайджана погибли в ходе операции в Карабахе

21 сентября 2023, 18:14

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Не менее 80 азербайджанских военных погибли в ходе боевых действий в Карабахе 19-20 сентября, следует из поименного списка погибших, опубликованного Meydan.TV. Среди погибших жители 41 района и двух городов, подсчитал "Кавказский узел".

Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о контртеррористической операции в Нагорном Карабахе и призвал жителей непризнанной республики эвакуироваться. Уже 20 сентября карабахские власти сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент страны Ильхам Алиев констатировал, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.

В ходе контртеррористической операции в Карабахе со стороны Азербайджана погибли не менее 80 человек, сообщило сегодня Meydan.TV. Журналисты издания установили имена 80 погибших, их список приводится в публикации "Список азербайджанских военнослужащих, погибших в военной операции", размещенной сегодня на сайте издания.

В числе погибших есть как рядовые солдаты, так и офицеры, майоры, капитаны, в том числе контрактники, следует из приведенного изданием списка.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", больше всего из перечисленных в списке Meydan.TV погибших, а именно пять человек, пришлось на Масаллинский район. В трех районах — Сальянском, Губинском и Гусарском - по четыре погибших. В четырех районах и городе Мингячевир — по три погибших, в 14 районах — по два, а в 19 районах и городе Ширван— по одному.

На сайте и в соцсетях Минобороны Азербайджана, по данным на 18.00 мск, не названо число погибших в операции в Карабахе азербайджанских военных, а также не указаны их имена.

Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи в Евлахе представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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