12 ноября 2023, 15:00

Канатная дорога на "Эльбрусе" остановлена в связи с непогодой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Одна из трех канатных дорог на "Эльбрусе" остановлена в связи с непогодой, сообщила сегодня администрация курорта.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября работа одной из трех канатных дорог на курорте "Эльбрус" ("Мир - Гарабаши") была остановлена в связи с сильным ветром. На следующий день работа канатной дороги была возобновлена.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: "Азау - Кругозор" (2350 м - 3000 м), "Кругозор - Мир" (3000 м - 3500 м) и "Мир - Гарабаши" (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Канатная дорога "Мир - Гарабаши" закрыта "по погодным условиям", сообщила в 13.47 мск в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса". Комментариев под публикацией, по состоянию на 14.55 мск, нет. Сегодня утром администрация курорта уведомила в своем телеграм-канале, что работают все три канатные дороги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня слабый дождь при температуре воздуха +8 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. В ночь на 13 ноября осадки прекратятся, температура воздуха понизится до +5 градусов, ветер усилится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 30 июня завершился зимний сезон на  курорте "Эльбрус", начавшийся 19 ноября 2022 года. За это время курорт посетили 440 тысяч человек, что на 23% больше, чем за зимний сезон 2021/2022 года, сообщило АО "Кавказ.рф".

После того, как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о Приэльбрусье. Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Курорты Северного Кавказа привлекли новых туристов", "Cбой в работе канатки в Домбае повлиял на отдых туристов", "Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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