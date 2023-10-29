29 октября 2023, 12:49

Возобновлена работа канатной дороги на "Эльбрусе"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Канатная дорога, которая была остановлена в связи с непогодой, возобновила работу, сообщила администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", 28 октября работа одной из трех канатных дорог на курорте "Эльбрус" ("Мир - Гарабаши") была остановлена в связи с сильным ветром.

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), указано на сайте курорта.

Сегодня на курорте открыты все три канатные дороги, в том числе "Мир – Гарабаши", сообщила администрация "Эльбруса" в своем телеграм-канале. По состоянию на 12.45 мск, под этой публикацией не размещено ни одного комментария.

Напомним, 4 марта администрация "Эльбруса" объявила, что трассы и канатные дороги в течение двух ближайших дней будут закрыты в связи с непогодой. Двухдневное закрытие горнолыжных трасс стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались в Telegram гости курорта. Трассы закрыты из-за непогоды для безопасности туристов, пояснила в ответ администрация "Эльбруса".

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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Примечание:

"Силовики выявили аферы при продаже ски-пассов на курорте "Эльбрус"", "Cбой в работе канатки в Домбае повлиял на отдых туристов", "Сноубордист погиб под лавиной в Кабардино-Балкарии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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