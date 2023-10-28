Закрыта одна из канатных дорог на "Эльбрусе"

28 октября 2023, 18:33

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Одна из трех канатных дорог остановлена в связи с сильным ветром, сообщила сегодня администрация курорта "Эльбрус".

Как писал "Кавказский узел", 30 июня завершился зимний сезон на курорте "Эльбрус", начавшийся 19 ноября 2022 года. За это время курорт посетили 440 тысяч человек, что на 23% больше, чем за зимний сезон 2021/2022 года, сообщило АО "Кавказ.рф".

На курорте "Эльбрус" оборудованы три канатные дороги: Азау - Кругозор (2350 м - 3000 м), Кругозор - Мир (3000 м - 3500 м) и Мир - Гарабаши (3500 м - 3847 м), информирует сайт курорта.

Канатная дорога "Мир - Гарабаши" закрыта из-за сильного ветра, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация "Эльбруса". Комментариев под публикацией, по состоянию на 18.30 мск, нет. Утром в 08.34 мск администрация курорта уведомила в своем телеграм-канале, что работают все три канатные дороги.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня облачная погода без осадков при температуре воздуха +10 градусов, скорость ветра 3 метра в секунду. В ночь на 29 октября ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +6 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, 4 марта администрация "Эльбруса" предупредила, что трассы и канатные дороги в течение двух дней будут закрыты в связи с погодными условиями. Двухдневное закрытие горнолыжных трасс стало неожиданностью и вынудило пересмотреть планы на отдых, пожаловались в Telegram гости курорта. Трассы закрыты из-за непогоды для безопасности туристов, пояснила администрация "Эльбруса".

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. Одним из наиболее популярных горнолыжных курортов стал "Эльбрус". При этом отдыхающие жаловались на очереди на подъемники и пробки на дорогах.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла". Для тех, кто решил посетить Кавказские горы зимой, "Кавказский узел" подготовил также рекомендации, собранные в справке "Путешествия по Кавказу: практические советы для зимних походов".

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