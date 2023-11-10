Кироваул переименован в честь Абдулманапа Нурмагомедова

10 ноября 2023, 10:41

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Правительство России распорядилось переименовать дагестанское село Кироваул в Манапкалу в честь тренера по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова.

Как писал "Кавказский узел", в июне депутаты парламента Дагестана проголосовали за переименование села Кироваул в Манапкалу в честь тренера Абдулманапа Нурмагомедова. За переименование населенного пункта проголосовал 71 депутат, против – один, воздержались двое.

Тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба Нурмагомедова - умер 3 июня 2020 года после заражения COVID-19 и был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района. 7 июня 2020 года жители Кироваула предложили назвать село в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Затем этот вопрос был рассмотрен в администрации района и передан в парламент Дагестана. 7 августа 2020 года комментаторы в соцсети высказали мнение, что в честь тренера Нурмагомедова уместнее называть спортивные объекты, а не населенные пункты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переименовании села Кироваул в Манапкалу в честь Абдулманапа Нурмагомедова (Манап - сокращенная форма имени Абдулманап), сообщает ТАСС.

Распоряжение правительства датировано 9 ноября и размещено на официальном интернет-портале правовой информации. "На основании предложения Народного собрания Республики Дагестан переименовать расположенное на территории муниципального района "Кизилюртовский район" Республики Дагестан село Кироваул в село Манапкала", - говорится в тексте документа.

Напомним, заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Его подопечным был Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана, и сын Хабиб, первый в истории россиянин в UFC с чемпионским титулом: Абдулманап Нурмагомедов тренировал его с детства.

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