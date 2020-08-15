Пользователи соцсети раскритиковали планы переименования Кироваула

15 августа 2020, 13:43

В честь тренера Абдулманапа Нурмагомедова уместнее называть спортивные объекты, а не населенные пункты, указали пользователи Facebook. Предложенный вариант нового названия Кироваула, Манапкала, был раскритикован в соцсети как неуместный для села и неблагозвучный.

Как писал "Кавказский узел", тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов заразился коронавирусом, впал в кому и 3 июля скончался в одной из московских клиник. Его похоронили в селе Кироваул Кизилюртовского района. Местные жители провели сход, на котором одобрили эту идею переименования села в честь Абдулманапа Нурмагомедова. На 7 сентября в селе Кироваул запланированы общественные слушания среди жителей о его переименовании в Манапкалу, после чего этот вопрос будет рассмотрен в райадминистрации.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Его подопечным был Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана, и сын Хабиб, первый в истории россиянин в UFC с чемпионским титулом - Абдулманап Нурмагомедов тренировал его с детства.

Кироваульцы не единодушны в вопросе переименования села

Идея переименования не нашла однозначной поддержки у жителей Кироваула. "Я уважаю Абдулманапа и Хабиба Нурмагомедовых. Но переименование считаю излишним, тем более, что "Манапкала" звучит как-то нелепо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" кироваулец Расул.

Он отметил, что переименование села причинит неудобства местным жителям. "Я предприниматель, и теперь мне менять все учредительные и финансовые документы. Это лишнее время и дополнительные расходы", - пояснил Расул.

Другой житель Кироваула, Магомед, поддержал инициативу о переименовании. "Это выдающийся тренер, и он достоин увековечения памяти", - сказал Магомед корреспонденту "Кавказского узла".

Родным селом Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а Сильди, которое находится в Цумадинском районе Дагестана, на границе с Чечней. В этом селе родился и сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов. Жители поселения следят за карьерой Хабиба. Чтобы посмотреть его поединок с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году, в дом главы села Сильди пришли более 20 местных жителей. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана, говорится

Обсуждение переименования Кироваула вылилось в критику

Читатели группы "Дагестан online" в Facebook нашли целый ряд аргументов против переименования Кироваула. Так, ряд пользователей соцсети не согласился с тем, что заслуги Абдулманапа Нурмагомедова позволяют называть его именем села. "Нурмагомедов не Герой России, не Ленинский или государственный лауреат, не крупный политический деятель. По какой градации, интересно, он подходит? Простой человек, тренер. У нас есть гораздо именитее тренеры, у которых за спиной по три-четыре олимпийца", - высказался Simon Nadjime.

"Чего такого выдающегося сделал этот человек? В какой области науки? Учить бить по морде - это не то дело, в честь которого надо называть что-либо", - заявила Анжелика Гасанова. "Я уважаю спорт. Даже очень. Но бить по лицу человека нельзя, не говоря уже и [о том, что этого нельзя делать] по религии", - добавила она.

"Называйте в честь известного тренера спортзалы, спортивные школы, но при чем здесь населенный пункт? А потом будет Хабибкала?" - задал вопрос Амаржан Закилов. Его комментарий стал наиболее популярным и собрал 16 "лайков".

"Он нормальный мужик был, сам бы не захотел этих переименований. Он хотел спорткомплекс построить - вот его надо достроить и в честь него назвать", - написал Тимур Карнаилов. "Это (переименование села. - Прим. "Кавказского узла") лишнее. Кто его знал, так и скажут. Очень добрый и скромный был человек", - отметил Махмуд Исаков.

"Такая глупость... Ну назовите одну из улиц в Махачкале. Зачем переименовывать целый населенный пункт?!" - удивилась Гуля Рабаданова. "Второе постройте, новое село, красивое, и назовите [Манапкала]. Что, нет средств у таких богатых людей?" - предложил Тамирлан Гаджиев. "Улицы, районы, памятники - это история. Новое надо строить, возводить, и давать имена достойных. А Абдулманап достоин нового", - высказался Гаджимурад Джамалудинов.

Пользователь соцсети Амирбек Абдуллатипов высказался против переименований вообще. "Зачем именами называть улицы, села, города? Время пройдет, придут новые герои, а старых забудут. Опять менять [названия] будут?" - написал он. "Это культ личности и тщеславие. Мусульмане не должны так поступать", - отметил Расул Мирзаалиев.

В августе 2019 года городское управление архитектуры и градостроительства сообщило, что в Махачкале новые названия получили около ста улиц, 1800 домам присвоена новая нумерация. Махачкалинцы и пользователи Facebook в группе "ГородНаш" заявили, что власти переименовали улицы, не спросив мнения местных жителей, нарушив их права и создав им проблемы с оформлением документов и получением корреспонденции. В ответ на критику мэрия заявила, что новые названия улицам дали еще прежние власти Махачкалы, а в этом году просто устанавливаются указатели. Пользователи соцсетей возразили, что изменения несколько лет не отображались на картах, и обвинили городские власти в неэффективном расходовании бюджета.

Пользователи Facebook раскритиковали название "Манапкала"

Читатели паблика не согласились и с предложенным названием - Манапкала. ""Кала" переводится с тюркского как "крепость", "город". А Кироваул - не то и не другое", - указал Simon Nadjime. "Думаю, Манапаул лучше звучит и воспринимается, чем Манапкала. Ассоциация с отвратительным городом Махачкала никак не радует", - написал Абакар Амирбеков.

"Манапкент лучше", - предложила Rashija Abdullaeva. Однако сразу два пользователя, Djamal Surkhaev и Мадрид Азизханов, поспорили с ней, поддержав вариант "Манапаул". "Зачем сокращать? Абдулманапаул - так будет правильно", - высказался Гасан Гусейнов.

К 13.43 мск 15 августа публикация в паблике "Дагестан online" собрала 102 "лайка" и 123 комментария.

Как ранее сообщал "Кавказскому узлу" юрист Расул Кадиев, в Дагестане вопросы о переименовании населенных пунктов рассматривает Народное собрание. Соответствующее предложение в парламент, в соответствии с регламентом закона "Об административно-территориальном устройстве Дагестана", должен вносить глава региона. Согласно тому же закону, местные власти должны изучить мнение населения.

В Дагестане более полутора тысяч сел, и их названия сложились исторически, указал ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Руслан Сефербеков. При этом он добавил, что для того, чтобы название села было благозвучным, нужно привлечь филологов.

25 июля глава Дагестана Владимир Васильев провел встречу с Хабибом Нурмагомедовым, чтобы обсудить вопрос о строительстве спортивных объектов в поселке Дубки Казбековского района и в селе Сильди Цумадинского района. Владимир Васильев отметил, что "строительство этих спортивных сооружений – еще и дань памяти великого тренера". Вопрос переименования села Кироваул в честь Абдулманапа Нурмагомедова, согласно новости, опубликованной на официальном сайте главы Дагестана, не обсуждался.

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