Решение властей переименовать Кироваул вызвало споры в соцсети

29 июня 2023, 07:34

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Парламент Дагестана проголосовал за переименование села Кироваул в честь тренера Абдулманапа Нурмагомедова в Манапкалу. Некоторые жители Дагестана, комментируя это решение в соцсети, одобрили его, указав на заслуги отца Хабиба. Другая часть сочла переименование села неуместным.

Как сообщал "Кавказский узел", тренер по вольной борьбе Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июня 2020 года после заражения COVID-19. Нурмагомедов был похоронен в селе Кироваул Кизилюртовского района. 7 июня 2020 года жители Кироваула предложили назвать село в честь Абдулманапа Нурмагомедова. Затем этот вопрос был рассмотрен в администрации района и передан в парламент Дагестана. 7 августа 2020 года комментаторы в соцсети высказали мнение, что в честь тренера Нурмагомедова уместнее называть спортивные объекты, а не населенные пункты.

Заслуженный тренер России Абдулманап Нурмагомедов воспитал 11 чемпионов мира по боевому самбо, тренировал Хабиба с детства. Его подопечным был Расул Мирзаев, когда он выступал за сборную Дагестана, и сын Хабиб, первый в истории россиянин в UFC с чемпионским титулом – Абдулманап Нурмагомедов тренировал его с детства.

Депутаты Народного собрания Дагестана (парламент) проголосовали за переименование села Кироваул в Манапкалу. Принято соответствующее постановление.

"В честь широкого известного как в нашей стране, так и во всем мире тренера по боевому самбо Абдулманапа Нурмагомедова", – привело 28 июня "Новое дело" слова члена комитета по законодательству Алиасхаба Шабанова.

За переименование населенного пункта проголосовал 71 депутат, против – один, воздержались двое, уточнило издание.

Пост о том, что депутаты парламента Дагестана проголосовали за переименование Кироваула, был опубликован 28 июня в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 172 тысяч пользователей. На 07.30 мск эта запись набрала 1073 отметки "нравится" и 270 комментариев. Часть их авторов поддержала переименование Кироваула.

"Полностью поддерживаю", – заявил Магомед Алиев.

"Хороший был человек, лучший в своем деле", – подчеркнул Эдуард Фартовый.

"Легендарный человек", – высказал схожее мнение Бахмуд Бахмудов.

Другая часть пользователей раскритиковала решение парламента республики. "Улицы обычно называют в честь людей, который принесли пользу обществу, я не знал, что от того, что тренер, воспитав бойца, развлекающего публику, [находясь] в октагоне с голым торсом, [тем самым] принес пользу обществу. Забываю просто, современные реалии", – написал Арсен Баккунов.

"Манапкала не серьезно звучит", – считает Karim Benzema.

"Вообще не звучит", – высказал схожее мнение Мансур Маликов.

"Теперь все наши проблемы будут решены. Спасибо парламенту Дагестана, Все-таки не зря они зарплату получают. Я уже разочаровался, а тут на тебе ход конем. Молодцы", – сыронизировал пользователь Coatsh Faiter.

"Это же всему городу придётся менять в паспорте место жительства", – обратил внимание Улкен Кышкантаев.

"Лучше оставить все как есть, как все привыкли", – считает Мурад Мурадов.

Напомним, родным селом Абдулманапа Нурмагомедова является не Кироваул, а Сильди, которое находится в Цумадинском районе Дагестана, на границе с Чечней. В этом селе родился и сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов. Жители поселения следили за карьерой Хабиба. Чтобы посмотреть его поединок с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году, в дом главы села Сильди пришли более 20 местных жителей. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана.

Хабиб Нурмагомедов объяснил драку после боя тем, что Макгрегор оскорбил его и его отца Абдулманапа. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.

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