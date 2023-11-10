Махачкалинец получил условный срок за участие в ячейке "СССР"*

10 ноября 2023, 07:17

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Суд приговорил жителя Махачкалы Зайнуллу Абдуллаева к 3,5 года лишения свободы условно за участие в деятельности запрещенной организации. Абдуллаев в суде признал вину.

Как писал "Кавказский узел", 13 мая стало известно, что суд приговорил махачкалинку Татьяну Фомину к трем годам лишения свободы условно за причастность к деятельности запрещенной экстремистской организации "СССР". Условный срок Фоминой связан в том числе и с тем, что она признала вину и просила рассмотреть ее дело в особом порядке, рассказал знакомый ее семьи "Кавказскому узлу".

По версии следствия, Татьяна Фомина и Зайнулла Абдуллаев участвовали в деятельности исполнительного комитета "Махачкалинского городского совета народных депутатов Дагестанской АССР в составе РСФСР/СССР"* - структурного подразделения объединения "СССР"*.

Кировский райсуд Махачкалы приговорил Зайнуллу Абдуллаева к 3,5 года лишения свободы условно, признав его виновным в организации деятельности экстремистской организации и участии в этой деятельности (часть 1 и часть 2 статьи 282.2 УК). Также суд назначил ему три года испытательного срока и на столько же лет запретил участвовать в деятельности общественных организаций, сообщил 9 ноября правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Абдуллаев "и другое известное следствию лицо" организовали работу ячейки "СССР", провели не менее 145 конспиративных собраний, на которых пропагандировали идеологию организации, призывали к отказу от уплаты налогов, жилищно-коммунальных платежей, неисполнению гражданско-правовых обязательств, а также организовывали изготовление и рассылку листовок и брошюр и пытались завербовать в организацию жителя Махачкалы, указано в тексте приговора, размещенного в карточке дела Абдуллаева на сайте райсуда.

"С предъявленным обвинением подсудимый Абдуллаев З.Г. согласен, оно подтверждается собранными по делу доказательствами, он понимают существо предъявленного ему обвинения и соглашается с ним в полном объеме, досудебное соглашение о сотрудничестве заключено им добровольно при участии защитника", - говорится в приговоре.

Напомним, ни Татьяна Фомина, ни Зайнулла Абдуллаев не были известны в Дагестане, и само движение "СССР"* также не приобрело особую известность в публичном пространстве республики, рассказали в марте "Кавказскому узла" дагестанские журналисты.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил в марте "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", - сказал он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** включен в реестр иностранных агентов.

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