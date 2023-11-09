Меликов вступился за дагестанских бойцов

09 ноября 2023, 21:35

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Хабиб Нурмагомедов, Махмуд Магомедов и Ислам Махачев, проявив сострадание к палестинцам, выразили общедагестанскую позицию, а их высказывания были неверно истолкованы, заявил глава Дагестана и призвал спортсменов и их оппонентов к примирению.

Как информировал "Кавказский узел", дагестанские спортсмены Хабиб Нурмагомедов и Махмуд Магомедов в конце октября призвали проявить снисхождение к участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы, произошедших 29 октября из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. После просьбы спортсменов глава Дагестана Сергей Меликов пообещал, что наказаны будут те, кто "громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку", а не люди, которые просто стояли "с флагом Палестины". Кремль после этого заявления поддержал позицию Меликова по поводу наказаний участников беспорядков. Депутат Госдумы Андрей Картаполов и член совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов призвали проверить дагестанские залы смешанных единоборств на распространение в них экстремистской идеологии. Это предложение возмутило пользователей дагестанского паблика.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал "неправильной" полемику, которая разгорелась с участием спортсменов. "Все знают о моём отношении к гордости нашей республики – дагестанским спортсменам: Махмуду Магомедову, Хабибу Нурмагомедову, Исламу Махачеву и другим ребятам. Своим упорством и постоянной работой они прославили не только себя и родной Дагестан, но и всю Россию. <...> Сострадание спортсменов невинным жертвам в Палестине – общедагестанская позиция, и я им искренне за неё благодарен. Попытки со стороны кого бы то ни было принизить их заслуги или неверно трактовать их высказывания, естественно, воспринимаются дагестанцами, и мною в том числе, остро и болезненно", - написал сегодня Меликов в своем Telegram-канале.

По его словам, дагестанское общество с непониманием встретило высказывания депутатов, "которые, возможно, не вникли в мотивы" дагестанских спортсменов. "Мне особенно неприятно, что участники дискуссии ломают копья друг о друга. Ведь, если разобраться, позиция всех участников полемики очень близка. Все они патриоты России, желают нашему обществу мира и согласия, осуждают бесчеловечное отношение к невинным жертвам в Палестине и выступают за справедливую оценку того, что произошло у нас в аэропорту. В такой момент, когда нам всем нужно показать единство и сплочённость, обвинять друг друга во всех смертных грехах неправильно", - отметил он.

Он призвал участников полемики к примирению. "В Дагестане есть древняя традиция маслиата – примирение враждующих. Я призываю всех участников диалога, недостойного сложного для нашей страны времени, прибегнуть к ней – прекратить взаимные обвинения, пожать друг другу руки и навсегда зарыть этот топор информационной войны", - написал глава республики.

Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. За участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы задержан 201 человек, на 155 из них составлены административные протоколы, сообщило 5 ноября главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Кавказский узел" также писал, что боец ММА Хабиб Нурмагомедов приобрел мировую известность после поединка с американским бойцом Конором Макгрегором, который состоялся в 2018 году. Земляки Нурмагомедова наблюдают за его карьерой. В дом главы села Сильди пришло более 20 местных жителей, чтобы посмотреть на бой Нурмагомедова с Макгрегором. Сельчане отпраздновали победу земляка, зарезав барана. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Хабибе Нурмагомедове.

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