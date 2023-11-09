09 ноября 2023, 15:34
Мэрия Краснодара сообщила о гибели контрактника на Украине
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Алексей Людсков погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Краснодара. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 243 жителей Кубани.
"Кавказский узел" писал, что Сергей Махов из Армавира стал 242-м жителем Краснодарского края , гибель которого на Украине подтвердили власти.
Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.
В школе №16 Краснодара открыли "Парту Героя" в честь погибшего участника военной операции Алексея Людскова, сыну погибшего передан орден Мужества, сообщила сегодня мэрия Краснодара в своем Telegram-канале.
Людсков после школы ушел в армию и служил два года в городе Козельске Калужской области. После начала спецоперации подписал контракт и
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 243 жителей Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.20 мск 9 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2855 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1449 - из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"