Мэрия Краснодара сообщила о гибели контрактника на Украине

"Кавказский узел" писал, что Сергей Махов из Армавира стал 242-м жителем Краснодарского края , гибель которого на Украине подтвердили власти.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из Краснодарского края, убитых в военной операции на Украине.

В школе №16 Краснодара открыли "Парту Героя" в честь погибшего участника военной операции Алексея Людскова, сыну погибшего передан орден Мужества, сообщила сегодня мэрия Краснодара в своем Telegram-канале.

Людсков после школы ушел в армию и служил два года в городе Козельске Калужской области. После начала спецоперации подписал контракт и 28 июня 2022 года ушел на фронт. Служил в ракетных войсках на передовой возле города Ясиноватая в Донецкой области. Погиб 10 ноября 2022 года. Ему было 39 лет, у Алексея Людскова остались жена и сын. В память о погибшем недавно установили баннер на улице Каляева, сообщило сегодня издание 93.ru

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 243 жителей Краснодарского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 15.20 мск 9 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2855 бойцов с юга России, в том числе 1406 - из СКФО и 1449 - из ЮФО."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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