Арестован сын бывшего губернатора Сюникской области

09 ноября 2023, 11:36

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Сын бывшего губернатора Сюникской области Тигран Хачатрян задержан в Ереване после того, как пытался скрыться от следствия по делу о стрельбе в Горисе.

По данным Следкома Армении, силовики задержали Тиграна Хачатряна, который прихдится сыном бывшему губернатор Сюникской области Сурику Хачатряну.

По версии следствия, 19 июня у Тиграна Хачатряна произошел конфликт с работником станции техобслуживания в Горисе, после чего он выстрелил в него и ранил. Далее Хачатрян покинул Горис.

Суд выдал санкцию на его арест, Хачатрян был объявлен в розыск. Он был задержан 8 ноября во время обыска особняка Хачатрянов в Ереване, привел сегодня News.am сообщение пресс-службы Следкома Армении.

"Кавказский узел" также писал, что Тигран Хачатрян ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей. Так, 28 августа 2018 года стало известно, что Хачатрян объявлен в розыск. По версии следствия, он подделал документы для того, чтобы избежать службы в армии.

В мае 2015 года в Горисе произошла драка с участием Тиграна Хачатряна. В результате драки пострадал гражданин Армении Арутюн Закарян, который потерял зрение на один глаз. 25 июля Тигран Хачатрян был задержан по подозрению в нанесении Арутюну Закаряну тяжкого вреда здоровью.

Позже дело в отношении Хачатряна было прекращено. Правозащитники сочли причиной этого привилегированный статус отца Хачатряна.

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