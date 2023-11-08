Уроженец села в Астраханской области погиб на Украине

08 ноября 2023, 06:44

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В селе Тумак Володарского района похоронен местный житель Рахметулла Уталиев, погибший в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава района. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 218 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября стало известно о гибели в ходе спецоперации на Украине уроженца Харабалинского района Астраханской области Руслана Каралея. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 217 жителей Астраханской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

В селе Тумак 6 ноября был похоронен местный житель Рахметулла Уталиев, который погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Володарского района Астраханской области Хамза Исмуханов в соцсети "ВКонтакте".

Уталиев родился в 1977 году, был водителем в местной компании. Погиб 21 октября при выполнении боевых задач, представлен к государственной награде посмертно.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 218 бойцов из Астраханской области. Всего власти и силовики на 04.00 мск 8 ноября сообщили о гибели на Украине как минимум 2845 военных с юга России, в том числе 1402 – в СКФО и 1443 – в ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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