05 ноября 2023, 10:14

Уроженец Харабалинского района погиб на Украине

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Уроженец села Кочковатка в Харабалинском районе Руслан Каралея погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 217 жителей Астраханской области.

Как сообщал "Кавказский узел" 2 ноября стало известно, что на Украине погиб Амангельды Менсеитов из Володарского района. Он стал, по меньшей мере, 216-м жителем Астраханской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец села Кочковатка Харабалинского района Руслан Каралея. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщила 24 октября на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Кочковатского сельсовета.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 217 жителей Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Два военных из Калмыкии погибли на Украине",  "Двое военных с Кубани погибли на Украине", "Военный из Астраханской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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