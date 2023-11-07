07 ноября 2023, 20:16

Дело о финансировании ФБК* возвращено в суд Темрюка

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Краснодаре отменил приговор Андрею Коваленко, обвиняемому в создании вредоносных программ и финансировании экстремистской организации, дело направлено на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", суд в Темрюке приговорил к пяти годам колонии хакера Андрея Коваленко за создание вредоносных программ и финансирование экстремистской организации.

По версии следствия и суда, Коваленко переслал своим сообщникам вредоносные файлы, которые они, под видом рассылок электронной почты за вознаграждение должны были распространить на компьютеры жителей Западной Европы и Северной и Южной Америки. Таким образом он получал доступ к информации пользователей, в том числе о банковских картах, которую использовал для покупок товаров в интернет-магазинах. Также Коваленко признан виновным в осуществлении финансирования ФБК*, деятельность которого на территории России признана экстремистской, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд отменил обвинительный приговор жителю Кубани Андрею Коваленко и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Краснодарского краевого суда, направить дело на новое рассмотрение попросил исполняющий обязанности прокурора Темрюкского района, указав на нарушения в приговоре. Адвокат обвиняемого настаивал на изменении приговора и назначении Коваленко условного наказания. Суд отправил дело на новое рассмотрение в Темрюкский районный суд, а меру пресечения в виде содержания под стражей продлили на два месяца.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. 4 августа по делу об экстремизме приговорен к 19 годам колонии особого режима. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Двое кубанских активистов оштрафованы за дискредитацию армии", "ЕСПЧ признал нарушения прав активистов юга России", "ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту за задержание".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 ноября 2023, 20:59

07 ноября 2023, 19:45

07 ноября 2023, 19:00

07 ноября 2023, 18:14

  • Протоколы о нарушении безопасности в аэропорту Махачкалы переданы суду

    Пять протоколов по статье о нарушении транспортной безопасности поступили в Карабудахкентский районный суд, который ранее рассмотрел 60 протоколов по статье о несанкционированной акции после беспорядков в аэропорту Махачкалы. При этом управление полиции по СКФО отчитывалось лишь о 17 административно наказанных за нарушение установленного порядка организации и проведения митингов.

07 ноября 2023, 17:28

  • ФСБ подтвердила задержание двух силовиков из Дагестана

    Замминистра внутренних дел по Дагестану Руфат Исмаилов и замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров задержаны в рамках уголовного дела о получении крупной взятки, сообщило сегодня республиканское управление ФСБ.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи