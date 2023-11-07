Дело о финансировании ФБК* возвращено в суд Темрюка

07 ноября 2023, 20:16

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Апелляционный суд в Краснодаре отменил приговор Андрею Коваленко, обвиняемому в создании вредоносных программ и финансировании экстремистской организации, дело направлено на новое рассмотрение.

Как писал "Кавказский узел", суд в Темрюке приговорил к пяти годам колонии хакера Андрея Коваленко за создание вредоносных программ и финансирование экстремистской организации.

По версии следствия и суда, Коваленко переслал своим сообщникам вредоносные файлы, которые они, под видом рассылок электронной почты за вознаграждение должны были распространить на компьютеры жителей Западной Европы и Северной и Южной Америки. Таким образом он получал доступ к информации пользователей, в том числе о банковских картах, которую использовал для покупок товаров в интернет-магазинах. Также Коваленко признан виновным в осуществлении финансирования ФБК*, деятельность которого на территории России признана экстремистской, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Краснодарский краевой суд отменил обвинительный приговор жителю Кубани Андрею Коваленко и отправил дело на новое рассмотрение, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Как следует из апелляционного определения, опубликованного на сайте Краснодарского краевого суда, направить дело на новое рассмотрение попросил исполняющий обязанности прокурора Темрюкского района, указав на нарушения в приговоре. Адвокат обвиняемого настаивал на изменении приговора и назначении Коваленко условного наказания. Суд отправил дело на новое рассмотрение в Темрюкский районный суд, а меру пресечения в виде содержания под стражей продлили на два месяца.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. 4 августа по делу об экстремизме приговорен к 19 годам колонии особого режима. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

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