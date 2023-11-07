Суд отказался освободить сына лидера партии "Мусават"

07 ноября 2023, 19:00

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Апелляционная жалоба на арест сына председателя оппозиционной партии "Мусават" Арифа Гаджилы Орхана Гаджилы оставлена без удовлетворения. Защита заявила о необоснованности уголовного преследования Гаджилы.

Как писал "Кавказский узел", Орхан Гаджилы был задержан вечером 31 октября в качестве подозреваемого по уголовному делу о ДТП. Его отец, лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы счел задержание сына политически мотивированным. Орхан Гаджилы обвинен в нарушении ПДД, повлекшем причинение вреда здоровью человека и в оставлении места происшествия (статьи 263.1 и 264 УК Азербайджана), сообщил адвокат Немат Керимли. Каждая из этих статей предусматривает до двух лет заключения с лишением водительских прав. Ясамальский районный суд Баку 2 ноября арестовал Гаджилы на два месяца.

"Мусават" - старейшая партия Азербайджана, созданная в 1911 году и имеющая правоцентристскую ориентацию. В 1918-1920 годы "Мусават" была основной политической силой в правительстве Азербайджанской демократической республики, в годы СССР действовала в эмиграции в Турции. В Азербайджане деятельность партии восстановлена в 1992 году, и с тех пор, до 2014 года, ее бессменным лидером являлся Иса Гамбар. В связи с уставными ограничениями на восьмом съезде в 2014 году он не участвовал в выборах, и новым председателем на альтернативной основе был избран Ариф Гаджилы. В 2019 г. на очередном съезде партии он был переизбран на пост председателя "Мусават".

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на арест Орхана Гаджилы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли. "Мы просили апелляционный суд отменить решение об аресте Орхана Гаджилы, указав на необоснованность уголовного преследования его, или заменить данное решение,на другую меру пресечения. Следствие мотивирует привлечение его к уголовной ответственности тем, что он "не соблюдал дистанцию", чем способствовал возникновению аварийной ситуации и в итоге произошло ДТП. Мы обратили внимание суда на то, что в законе о дорожном движении не указывается конкретное расстояние "дистанции", которую водитель должен соблюдать. В нем лишь в общем говорится, что водитель должен держать дистанцию, чтобы избежать возникновения опасной ситуации", - подчекрнул Керимли.

Он отметил, что записи случившегося опровергают версию о виновности Гаджилы. "На распространенных в социальных сетях видеокадрах видно, что транспортное средство без предупреждения внезапно, совершая маневр налево, выезжает на путь Орхана Гаджилы. Он пытается избежать аварии, однако машины сталкиваются, потом происходит цепная авария. После аварии Орхан вышел из машины и поговорил с водителями пострадавших автомобилей. Как выяснилось, никто не получил телесных повреждений, то есть потерпевших не было", - рассказал адвокат.

ДТП произошло вечером 11 октября на проспекте Гусейн Джавида в Ясамальском районе Баку. На 25-секундной видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, видно, как автомобиль темного цвета сталкивается с белым автомобилем, поворачивающим налево из правого ряда при движении в попутном направлении. В результате столкновения темный автомобиль отлетает вправо и врезается в еще один припаркованный автомобиль.

Адвокат подчеркнул, что спустя 20 дней вдруг в деле появился "потерпевший". "По данным следствия, признанный потерпевшим устя два часа после аварии обратился в больницу, а оттуда информировали полицию. Если у полиции были сведения о потерпевшем почему же, в течение 20 дней они не информировали Орхана Гаджилы, не брали у него показаний?", - отметил Керимли.

С другой стороны, продолжил защитник, статьи УК, по которым обвиняется Орхан Гаджилы, относятся к категории преступлений "не представляющих большой общественной опасности", по ним максимальное наказание составляет до двух лет лишения свободы и в таком случае согласно уголовно-процессуальному кодексу мера пресечения в виде ареста избирается в исключительных случаях, к примеру, если лицо скрывался от следствия. "В случае с Гаджилы такого не было. Он после аварии не скрылся, вышел из машины, поговорил с водителями других автомобилей, попавших в ДТП. Кроме того, он добровольно по первому вызову являлся в полицию на протяжении расследования, в том числе в день задержания", - сказал адвокат.

Однако, по его словам, апелляционный суд не вняв доводам защиты, оставил без удовлетворения жалобу. "Орхан Гаджилы назвал дело против него сфабрикованным, политическим мотивированным с целью мести за оппозиционную деятельность его отца Арифа Гаджилы", - отметил адвокат.

По его словам, защита продолжит правовые шаги с целью освобождения Орхана Гаджилы из-под стражи, и в частности предполагает подать ходатайство о переводе его под домашний арест. Он добавил, что Гаджилы не имеет жалоб на условия содержания.

"Орхан Гаджилы – жертва политической деятельности своего отца – главы партии "Мусават" Арифа Гаджилы", – ранее заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава правозащитной организации "Линия защиты" Руфат Сафаров.

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