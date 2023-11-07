Супруга Нариманоглу обвинила суд в моральном давлении на мужа

07 ноября 2023, 01:34

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Судебный процесс азербайджанского журналиста Османа Нариманоглу намеренно затягивается, он длится уже более 16 месяцев, заявила его супруга Арзу Рзаева. По ее мнению, таким образом на мужа оказывается моральное давление.

Как писал «Кавказский узел», Осман Нариманоглу 23 июля объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения. В Пенитенциарной службе опровергли информацию о голодовке. На 12-е сутки акции, Нариманоглу прекратил голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга журналиста Арзу Рзаева. По ее словам, ни омбудсмен, ни Генеральная прокуратура не отреагировали на акцию, хотя голодовка освещалась в медиа

Руководитель сайта Demokratik.az Осман Нариманоглу (Рзаев) признан правозащитниками политзаключенным. Он был арестован 5 июля 2022 года по обвинению в вымогательстве денег у чиновников управления мелиорации и врачей Геранбойского и Гейгельского районов. После ареста журналист назвал обвинения ложными, а причиной своего преследования счел свои разоблачительные материалы о коррупционерах. Азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова в мае сообщила, что силовики пытались препятствовать съемкам сюжета, посвященного делу политзаключенного Османа Рзаева. О голодовке журналиста в Гянджинском СИЗО-2 его жена Арзу Рзаева узнала 26 июля, когда встретилась с ним в изоляторе. По ее словам, Нариманоглу с 23 июля объявил голодовку в Гянджинском СИЗО, требуя освобождения. В Пенитенциарной службе опровергли информацию о голодовке.

Судейский состав Гянджинского суда по тяжким преступлениям под председательством Романа Алекперли намеренно затягивает разбирательство по делу Нариманоглу под различными предлогами, заявила 6 ноября корреспонденту «Кавказского узла» жена журналиста Арзу Рзаева.

«Судебный процесс начался еще 5 июля 2022 года и уже продолжается более 16 месяцев. Периодически на процессе возникают длительные перерывы под различным предлогом. В последний раз заседание состоялось 7 сентября, то есть два месяца назад. Тогда суд принял решение направить запросы операторам сотовой связи с целью предоставления биллинга телефонных разговоров Османа. По закону судебные запросы должны обеспечиваться в течение 30 дней. Однако прошло уже два месяца, но суд не возобновляет слушания», - рассказала она.

Жена редактора усматривает в затягивании судебного процесса «заказ» держать Нариманоглу как «можно дольше» в заключении, оказывая на него «моральное давление». «Достоверных доказательств вины Османа нет. Поэтому заказчики ареста Османа хотят, чтобы он хотя бы на период судебного следствия как можно дольше оставался бы в тюрьме. С другой стороны, тем самыми на него оказывается моральное давление, его хотят сломать», - отметила Рзаева.

По ее словам, муж арестован по надуманному обвинению в вымогательстве за то, что на своем сайте освещал вопросы коррупции в различных госучреждениях, в том числе в Гейгельской центральной районной больнице. «Против моего мужа дали ложные показания работники больницы по указанию сверху. Главврач больницы Васиф Алиев на меня также подавал в суд за то, что я выступала в социальных сетях и говорила, что он с помощью своих покровителей в правоохранительных органах инициировал сфабрикованное уголовное дело против моего мужа. Но дело против меня закрыли, а вот Османа продолжают томить в тюрьме», - сказала Рзаева.

Ранее азербайджанская журналистка Севиндж Садыгова сообщила, что силовики пытались препятствовать съемкам сюжета в Гяндже, посвященном делу политзаключенного Османа Рзаева. В частности, журналистка столкнулась с давлением при съемках как перед зданием суда в Гяндже, так и Гейгельской центральной районной больнице.

Глава Бакинского клуба прав человека, эксперт в области права Расул Джафаров, комментируя корреспонденту «Кавказского узла» ситуацию вокруг дела Нариманоглу, отметил, что уголовно-процессуальном законодательстве не предусмотрены крайние сроки судебного следствия.

«С одной стороны, в УПК написано, что судебное следствие должно осуществляться в «разумные сроки», а с другой - отмечено, что оно должно быть «объективным и всесторонним», и потому не должно ограничиваться во времени. Однако ведение судебного следствия в течение длительного времени объяснимо, когда в деле много обвиняемых, свидетелей, есть потребность в проведении различных экспертиз. В случае же Османом Нариманоглу он один обвиняемый и в деле всего несколько потерпевших и свидетелей. Это дело не из категории особой сложности, когда нужно проводить какие-то специфические экспертизы, результаты которых надо ждать месяцами. Думаю, что в деле Османа Нариманоглу «разумные сроки» уже истекли», - сказал юрист.

Он также подтвердил, что судебные запросы должны удовлетворяться в течение месяца.

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям корреспонденту "Кавказского узла" отказались комментировать ситуацию, отметив, что «вопросы, связанные с очередностью судебных заседаний, интервалов между ними, переносом процессов, сроков судебного следствия относятся исключительно прерогативе судей, которые действуют в соответствии с полномочиями, предоставленным законом». В суде также не смогли ответить на вопрос о том, когда будет следующее заседание суда.

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