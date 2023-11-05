Сотрудники тбилисского театра выступили в поддержку уволенных коллег

05 ноября 2023, 18:26

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Сотрудники театра оперы и балета на акции протеста в Тбилиси потребовали удвоить им зарплаты и восстановить на работе двух работников, уволенных после начала забастовки.

Как писал "Кавказский узел", 3 ноября стало известно, что работники сценической части Тбилисского театра оперы и балета имени Захария Палиашвили объявили забастовку. Они требуют повышения зарплаты, так как, несмотря на рост нагрузки, зарплата не меняется годами и составляет около 500 лари (около 190 долларов). После начала забастовки работодатель уволил двух сотрудников, поэтому бастующие также требуют восстановить их на работе, сообщил профсоюз.

Сегодня технические сотрудники Тбилисского театра оперы и балета провели акцию протеста перед театром на проспекте Руставели. "У нас два требования: увеличить зарплату на 100 процентов и вернуть двух наших уволенных сотрудников. Руководство театра говорит нам, что повышение зарплаты не заложено в бюджете театра, но реально мы просим не так уж много. Руководство театра сказало нам, что с января планируется небольшое повышение зарплаты. Но нас это не устраивает", - сказал председатель профсоюза Николоз Цулукидзе в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

"Я просто не знаю, что мне купить - лекарства маме или еду детям. Мы работаем много, но зарплата не меняется", - сказал в эфире телеканала один из работников театра.

К протестующим присоединились работники службы доставки. Протест поддержали профсоюз "Сеть солидарности" и профсоюз "Гильдия". "Профсоюз образования и науки уже более двух месяцев ведет переговоры в соответствующем формате медиации, профсоюз старался решить проблему конструктивно. Спустя два месяца по решению профсоюза началась полностью законная забастовка. По оценке "Гильдии", этот процесс еще раз наглядно показывает социальную несправедливость, существующую в театре, а с другой стороны показывает, насколько менеджерам культурной сферы плевать на простых людей… Призываем администрацию Тбилисского театра оперы и балета в ближайшие часы удовлетворить требования сотрудников", - перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла" заявление профсоюза "Гильдия", опубликованное в Facebook*.

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