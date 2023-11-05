Краснодарец оштрафован за дискредитацию армии

05 ноября 2023, 17:30

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Суд в Краснодаре признал виновным в дискредитации военных и оштрафовал на 30 тысяч рублей Анзора Квашилаву, который провел одиночный пацифистский пикет и разместил в соцсети фотографии своей акции.

Как писал "Кавказский узел", 7 октября стало известно, что силовики в Краснодаре составили протокол о дискредитации военных на местного жителя Анзора Квашилаву. Дело было передано в Ленинский райсуд города.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Ленинский райсуд Краснодара оштрафовал на 30 тысяч рублей Анзора Квашилаву, признав его виновным в дискредитации военных. По версии полиции и суда, в июне Квашилава разместил на странице в соцсети две фотографии своего одиночного пикета с пацифистским плакатом, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Квашилава был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда. Карточка обновлена 1 ноября, в ней опубликован текст постановления, вынесенного 17 октября.

Согласно тексту документа, житель Краснодара Анзор Квашилава 27 июня опубликовал на личной странице в Instagram** два фото, на которых он взял в руки плакат с надписью «Мы против [военной операции]», тем самым проводя публичное мероприятие в форме пикетирования, направленное против проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине".

Суд указал, что действия подсудимого "правильно квалифицированы по ч. 1 ст.20.3.3 КоАП РФ", но не уточнил, что именно счел административным правонарушением - проведение пацифистского одиночного пикета или публикацию о нем.

В судебном заседании представитель подсудимого, действующий на основании доверенности, указал, что Квашилава "вину в совершенном правонарушении полностью признал", говорится в тексте постановления.

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