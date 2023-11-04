Врач из Северной Осетии убит на Украине

04 ноября 2023, 20:49

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Врач-травматолог Алан Хосроев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Ардонского района.С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 225 военных из Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что Сергей Лоза и Руслан Ращепкин погибли на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 224 военных из Северной Осетии.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Уроженец Ардона Алан Хосроев, врач-травматолог с позывным "Доктор", погиб в ходе военной операции на Украине. Алану было 38 лет. Без отца остались четверо детей, сообщила сегодня администрация Ардонского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 225 военных из Северной Осетии. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 20.40 мск 4 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2829 бойцов с юга России, в том числе 1398 - из СКФО и 1431 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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