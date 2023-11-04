Сирота из Волгограда пожаловалась нарушение чиновниками ее жилищных прав

04 ноября 2023, 08:23

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Волгоградка Кристина Гаврилина, которая является сиротой, пожаловалась, что власти отказываются обеспечивать ее положенным по закону жильем несмотря на то, что их обязал это сделать суд.

20-летняя жительница Волгограда Кристина Гаврилина пожаловалась, что вынуждена снимать комнату в местном общежитии, пока ждет положенное ей по закону жилье. По ее словам, часть здания общежития пришла в непригодное состояние и жить там опасно.

"Внутри разрушено все до 4 этажа, включая 4 этаж. С уличной стороны на каждом этаже кто-то да горел. Получается, как смотришь с улицы на дом, каждое четвертое окно или балкон черный, потому что горели. Ремонтировать здание не хотят, а у нас там с улицы получаются щели и из-за этого конденсат получается, стены зарастают мхом, плесенью. За октябрь было три пожара и из-за этих трех пожаров у нас этажи разгромлены", – привел 2 ноября "Блокнот Волгоград" слова Гаврилиной.

По словам волгоградки, в марте 2022 года она направила судебным приставам исполнительный лист о решении суда, который обязал комитет строительства Волгоградской области обеспечить Гаврилину жильем. Однако решение суда до сих пор не исполнено.

Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования дела по жалобе Кристины Гаврилиной. Дело находится в работе сотрудников следственного управления СКР по Волгоградской области, сообщил Следком 3 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что 16 сентября жительница Волгоградской области Марина Калмыкова, являющаяся сиротой, пожаловалась, что на протяжении длительного времени чиновники не предоставляют ей положенное по закону жилье.

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