Сирота из Волгоградской области пожаловалась на проблему с получением жилья

16 сентября 2023, 10:26

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Жительница Волгоградской области Марина Калмыкова, являющаяся сиротой, пожаловалась, что на протяжении длительного времени чиновники не предоставляют ей положенное по закону жилье. Она обратились к председателю Следкома Александру Бастрыкину с просьбой помочь в защите ее прав.

Видеообращение жительницы Волгоградской области Марины Калмыковой к главе Следкома Александру Бастрыкину было опубликовано 5 сентября на YouTube-канале "Защита детей".

"Очень затянулся процесс получения жилья. Я должна была получить квартиру еще 10 февраля 2017 года. Мы обращались в прокуратуру, комитет строительства, в аппарат президента, в суды", – сказала Калмыкова на видео.

"6 декабря 2021 года выиграла суд, однако жилья до сих пор не получила. Живу, где придётся. Прошу оказать содействие в решении жилищного вопроса", – обратилась девушка к Бастрыкину.

"Мне уже скоро исполнится 25 лет, а квартиры до сих пор нет", – подчеркнула она.

На 09.45 мск 16 сентября это видео на YouTube-канале "Защита детей", на который подписаны 625 пользователей, набрало 776 просмотров и шесть комментариев.

"Кто придумал очередь на жильё сиротам? Дети этой категории должны получать вне очереди, просто нам простым и смертным говорят ложь", – считает пользователь с ником user-uf8eq2yw8u.

"Фраза про отсутствие финансирования должна быть ключевой в приговоре, потому что бюджет комитета не может существовать отдельно от бюджетной системы страны. Просто никто не хочет работать", – написал пользователь Fracygav.

На 09.45 мск 16 сентября на сайтах Следкома, в также следственного управления СКР по Волгоградской области нет комментариев относительно жалобы Марины Калмыковой.

"Кавказский узел" также писал, что 2 января февраля жительница Волгограда Надежда Бенгард, которая также является сиротой, пожаловалась, что волгоградские чиновники вопреки неоднократным решениям суда отказываются предоставлять гарантированное законом жилье, объясняя это отсутствием средств.

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