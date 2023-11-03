Суд в Иране утвердил приговор Фариду Сафарли

03 ноября 2023, 04:10

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Апелляция гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, приговоренного к двум годам заключения в Иране, отклонена, приговор оставлен без изменений. Жалобу рассмотрели без участия Сафарли и его адвоката, сообщила мать молодого человека.

Как писал "Кавказский узел", гражданин Азербайджана Фарид Сафарли уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. Лишь 1 июня стало известно, что Сафарли арестован в Иране по обвинению в шпионаже, сам он отверг обвинения. Впоследствии обвинение смягчили, вменив молодому человеку лишь "намерение шпионажа". Несмотря на отсутствие доказательств вины Сафарли, суд в августе приговорил его к двум годам лишения свободы.

Судебный процесс по делу Фарида Сафарли в Иране проходил без адвоката и на языке фарси, которым молодой человек не владеет. Власти Ирана проигнорировали запросы об участии азербайджанских дипломатов и переводчика в судебном процессе. Сафарли стал жертвой политической напряженности между Баку и Тегераном, а следствие и суд проходили с нарушением международных правовых норм, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Суд в Иране отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор Сафарли, вынесенный по обвинению в «намерении шпионажа», сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его мать Диляра Аскерова. Женщина говорила с сыном по телефону 1 ноября.

«Он сообщил, что получил извещение о рассмотрении его апелляционной жалобы. Суд не удовлетворил апелляцию, приговор оставлен в силе. Жалоба была рассмотрена без участия моего сына, адвоката также не пригласили на процесс. Трое судей сами приняли решение отклонить жалобу на приговор Фариду, даже не выслушав его», - рассказала Аскерова.

Мать осужденного добавила, что 3 ноября договорилась обсудить с адвокатом дальнейшие правовые шаги по делу ее сына. Фарид Сафарли, по ее словам, не высказывал жалоб на условия содержание и обращение с ним. «Условия содержания у него нормальные, Фарид не жаловался. Однако он сильно скучает в тюрьме, сильно нервничает из-за необоснованного ареста», - отметила Аскерова.

Диляра Аскерова добавила, что правительство Азербайджана также «прилагает усилия» для освобождения ее сына. «Генеральный прокурор Азербайджана поднимал вопрос об освобождении Фарида на встрече с главным прокурором Ирана. К сожалению, иранская сторона не придала этому значения и апелляционный суд утвердил несправедливый приговор. Рассмотрение апелляционной жалобы было как раз возможностью для освобождения Фарида. Мы представили новые доказательства в пользу невиновности Фарида, представили правильный перевод на фарси аудиозаписи, которую использовали против Фарида», - сказала она.

Аскерова и ее сын жили в Германии, где Фарид учился на врача. В Иран он поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете.

По словам Аскеровой, аудиозапись была сделана в квартире, где ее сын находился в Иране вместе с подругой, там также была установлена скрытая видеокамера. Фарид общался с девушкой на английском языке.

«Перевод этого разговора был искажен. Фарид жаловался на плохой интернет и говорил, что не может связаться с матерью, а следствие представило это как будто бы Фарид с кем-то в Тегеране хотел установить контакты. По утверждению следствия, знакомая Фарида сказала, что он якобы собирался надеть одежду муллы, чтобы замаскироваться и устроить беспорядки. Однако адвокат сказал, что в деле нет таких показаний девушки, она вообще ничего плохого о Фариде не сказала, все дело надуманное. Весь приговор поместился в одну страницу бумаги формата A4 и моего сына осудили без каких-либо достоверных доказательств. Я надеялась, что Фарида оправдают. К сожалению, это не произошло», - пояснила Аскерова.

Она выразила надежду, что усилия властей Азербайджана по освобождению Сафарли будут результативными. «Надеюсь, что Фарид в скором времени будет освобожден и вернется на родину», - заключила Аскерова.

Представители посольства Ирана в Азербайджане оказались недоступны для комментариев.

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