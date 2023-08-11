11 августа 2023, 03:57

Юристы в Баку оценили перспективы правовой защиты Фарида Сафарли

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Судебный процесс над гражданином Азербайджана Фаридом Сафарли завершен в Иране, приговор будет направлен ему по почте, при этом иранский адвокат заявил об отсутствии доказательств вины молодого человека. Сафарли стал жертвой политической напряженности между Баку и Тегераном, а следствие и суд проходили с нарушением международных правовых норм, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли Диляра Аскерова назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Сам Фарид Сафарли заявил о своей невиновности. Во время судебного процесса у Фарида не было адвоката, а азербайджанские дипломаты посетить процесс не смогли.

Фарид Сафарли уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Судебный процесс по делу гражданина Азербайджана Фарида Сафарли, обвиняемого в "намерении шпионажа", завершился в Иране. Приговор молодому человеку пока не оглашен: судья вынесет его в отсутствие Сафарли и направит ему по почте, рассказала мать Фарида Диляра Аскерова.

Несмотря на финансовые затруднения, семья Сафарли все же привлекла к делу иранского адвоката за свой счет. «Он ознакомился с материалами уголовного дела, встретился с Фаридом и судьей. Адвокат сообщил мне, что никаких доказательств вины Фарида нет. По его словам, девушка, - знакомая Фарида, из-за которой он поехал в Иран, - подтвердила, что мой сын приехал, чтобы увидеться с ней. Она положительно охарактеризовала Фарида, сказала, что никогда не поверит в то, что Фарид имел злые намерения. Девушка сказала, что ничего в нем подозрительного не замечала», - рассказала Аскерова корреспонденту «Кавказского узла». 

Вместе с тем иранский адвокат усомнился, что суд оправдает Сафарли. «Адвокат сказал, что вряд ли суд - по известным причинам, то есть из-за политической подоплеки дела, - оправдает Фарида. Судебный процесс уже закончился и приговор будет вынесен в отсутствие Фарида и без выступления им с последним словом: оказывается, иранские законы допускают такое. Однако адвокат сказал, что каким бы ни был приговор, он подаст апелляцию и у Фарида есть на это право», - отметила Аскерова.

Женщина добавила, что адвокат затруднился даже примерно спрогнозировать суть приговора и дату его обнародования. С сыном ей удалось поговорить по телефону 9 августа.

«Мы с Фаридом после его предыдущего звонка не говорили почти 10 дней. Оказывается за это время у него возникли  проблемы со здоровьем, и он перенес хирургическую операцию в связи с аппендицитом. Операция и уход за ним были на хорошем уровне, сейчас он в порядке, но очень обеспокоен происходящим и предстоящим приговором. Фарид сказал, что в последний раз, когда было судебное заседание он попросил судью, представить доказательства совершения им шпионажа, на что судья ответил, что свое заключение он изложит в приговоре. При этом судья заявил, что он «подозревает», что Фарид имел «намерения совершить шпионаж», но «по какой-то причине не смог осуществить это». Такая позиция лишает нас надежд на справедливый приговор. Мы очень рассчитываем, что азербайджанское государство  на дипломатических переговорах будет ставить вопрос судьбе моего сына и будет добиваться его освобождения», - отметила Аскерова.

Дело Сафарли является политическим, уверен исполнительный директор правозащитной организации «Линия защиты» Руфат Сафаров.

«Обвинения, выдвинутые Фариду Сафарли, будь то «шпионаж» или «намерение шпионажа», абсурдны. Молодой человек поехал в Иран из-за девушки, с которой познакомился во время учебы в Германии. Это подтвердили его друзья, которые были в курсе его поездки. Сейчас выясняется, что и девушка сама подтвердила, что Фарид ехал в Иран к ней, и она его положительно охарактеризовала», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

О фальсификации обвинения свидетельствуют обстоятельства задержания Сафарли и ход следствия, считает он. «Три месяца о судьбе Фарида власти Ирана никакой информации не предоставляли. У нас возникали опасения, что жив ли он вообще. Если в деле не было политической подоплеки, почему иранские власти скрывали место его содержания? Очевидно, подобное поведение было определенным политическим месседжем»,  - считает Руфат Сафаров. По его оценке, Сафарли стал «жертвой ухудшения отношений между Азербайджаном и Ираном.  

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности. 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, был убит начальник службы безопасности и ранены два охранника. 3 апреля страны обменялись нотами протеста с обвинениями в пропаганде двух стран против друг друга. 6 апреля МИД Азербайджана объявил персонами нон-грата четырех сотрудников посольства ИРИ в Баку, а 5 мая МИД Ирана в ответ заявил о нежелательности пребывания в стране четырех азербайджанских дипломатов.

 «На протяжении последнего года отношения между Азербайджаном и Ираном неуклонно ухудшались. Апогеем напряженности стало вооруженное нападение в январе на азербайджанское посольство в Тегеране. Каждый раз власти Азербайджана на недружественные шаги Ирана отвечали репрессиями против верующих шиитов: были арестованы сотни религиозных активистов и просто верующих, что представлялось как «разоблачение иранской шпионской сети». Я вполне допускаю, что среди арестованных были действительно сотрудничающие с иранскими спецслужбами, но подавляющему большинству людей были предъявлены обвинения в незаконном обороте наркотиков, которые не подкреплялись достоверными доказательствами. Очевидно, иранская сторона решила ответить тем же и избрала мишенью Фарида Сафарли. К сожалению, в ходе этого политического противостояния в обеих странах пострадали граждане Азербайджана», - сказал Сафаров.

Еще одним показателем политического характера преследования Сафарли правозащитник назвал смягчение обвинения, которое совпало по времени с намеками на деэскалацию в двусторонних отношениях, в частности приездом в Азербайджан в июле на министерскую конференцию Движения неприсоединения главы МИД Ирана Хусейна Абдоллахиана и недавний визит заместителя генерального прокурора Ирана.

«Из Тегерана звучат месседжи о готовности Ирана перевернуть страницу в двусторонних отношениях и вернуть их в нормальное русло, активизировать работу по реализации проектов в экономической, транспортной сферах. При этом иранские власти заверяют, что судебное следствие по делу об атаке на азербайджанское посольство будет объективным. С этими процессами совпало и смягчение обвинения Фариду Сафарли: теперь его обвиняют не в «шпионаже», за что ему грозила смертная казнь, а в «намерении шпионажа», за что может быть назначен небольшой тюремный срок», - заключил Руфат Сафаров.

Эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Намизад Сафаров также считает обвинение против Сафарли сфабрикованным и политически мотивированным.

«То, что Фариду Сафарли не предоставили за счет государства адвоката и не обеспечили его переводчиками, явно показывает предвзятое отношение к молодому человеку. Нет сомнений, что он пострадал из политического кризиса в двусторонних отношениях. В Азербайджане традиционно в периоды сложных отношений с Ираном начинают массово преследовать верующих-шиитов, иранцы же «отыгрываются» на гражданах Азербайджана. В прошлом уже были случаи, когда в Иране по надуманным обвинениям арестовывали азербайджанских литераторов, ученых, - а впоследствии, когда отношения нормализировались этих людей освобождали. Очень надеюсь, что история с Фаридом Сафарли также благополучно разрешится и молодой человек обретет свободу», - сказал Сафаров корреспонденту «Кавказского узла».

Он не исключает вариант обмена Сафарли на кого-нибудь из осужденных в Азербайджане граждан Ирана: между двумя странами есть соглашение об экстрадиции и стороны периодически передают друг другу осужденных для дальнейшего отбытия наказания на родине.

Иран является членом ООН и обязан соблюдать основополагающие права и свободы человека, закрепленные международно-правовыми документами организации, отметил член Платформы гражданского общества Азербайджана, юрист Алескер Мамедли.

«Фундаментальные права и свободы закреплены Всеобщей декларацией прав человека, Международным пактом о гражданских и политических правах. Иран как член ООН подписал это документы и обязан их соблюдать. В фундаментальные права входит право на справедливое судебное разбирательство, что предполагает право на защиту и обеспечение адвокатом. Это право также предусматривает, что обвиняемый должен быть обеспечен переводчиком и на доступном языке понимать обвинение, которое ему предъявляют, иметь возможность защищаться. В этом смысле власти Ирана грубо нарушили права Фарида Сафарли, не обеспечив его адвокатом и переводчиком. Наказание его в результате такого судебного процесса будет нарушением со стороны Ирана международных правовых норм в отношении гражданина  Азербайджана», - сказал Мамедли корреспонденту «Кавказского узла».

Он добавил, что азербайджанское государство должно вступиться за права своего гражданина. «Определенную работу насколько известно из медиа МИД Азербайджана и генеральное консульство в Тебризе проводит. Возможно, вопрос обсуждается и закулисных переговорах. Ситуация осложняется не простыми двусторонними отношениями, но в любом случае, дело Фарида Сафарли не должно сниматься с повестки двусторонних контактов с Ираном. Азербайджан может апеллировать и международным структурам, и в частности институтам ООН», - отметил Мамедли.

Выдвинутые против Сафарли обвинения юрист считает абсолютно неправдоподобными. «Известна цель визита Фарида Сафарли в Иран, никаких признаков того, что он мог иметь какие-то «шпионские цели», нет. Он никогда ранее в этой стране не был, не работал в государственных органах Азербайджана, не был связан с какими-то бизнес структурами, чтобы под их прикрытием совершить поездку в Иран. В последние годы он вообще не жил в Азербайджане, учился в Германии, визит его в Иран имел исключительно личный характер. Просто парень не в то время, - в период напряженности между Азербайджаном и Ираном, - оказался не в том месте, - в государстве, которое не обременяет себя соблюдением международных норм в области прав человека», - заключил Мамедли.

Представители посольства Ирана в Азербайджане оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Фарид Сафарли отверг обвинение в шпионаже", "Тегеран обратился к Баку по поводу возобновления работы посольства", "Мать Фарида Сафарли обратилась за помощью к властям Азербайджана".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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