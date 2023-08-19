Фарид Сафарли приговорен в Иране к двум годам лишения свободы

19 августа 2023, 14:28

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Суд в Иране приговорил гражданина Азербайджана Фарида Сафарли к двум годам лишения свободы, признав его виновным в намерении шпионажа. Сафарли планирует обжаловать приговор, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", судебный процесс по делу Сафарли завершен, приговор будет направлен ему по почте, при этом иранский адвокат заявил об отсутствии доказательств вины молодого человека, рассказала 10 августа его мать Диляра Аскерова. Сафарли стал жертвой политической напряженности между Баку и Тегераном, а следствие и суд проходили с нарушением международных правовых норм, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Судебный процесс по делу Фарида Сафарли начался в Иране в отсутствие адвоката и на языке фарси, которым молодой человек не владеет, рассказала 19 июля Диляра Аскерова. Власти Ирана проигнорировали запросы об участии азербайджанских дипломатов и переводчика в судебном процессе, при этом обвинение Сафарли было смягчено, теперь ему вменяется не шпионаж, а лишь "намерение шпионажа", сообщил представитель МИД.

Фарид Сафарли приговорен к двум годам лишения свободы, сообщила его мать Диляра Аскерова. Она заявила, что его сын невиновен и будет обжаловать решение суда, сообщает сегодня JAMnews.

"Фарид получил решение суда, его приговорили к двум годам лишения свободы. Адвокат подключился в конце процесса, на ход судебного процесса это никак не повлияло. Судья просто сидел в своем кабинете и вынес решение, даже не дав Фариду сказать последнее слово", - цитирует Аскерову издание.

По словам иранского адвоката Сафарли, законы страны позволяют выносить приговор в отсутствие подсудимого и без его выступления с последним словом. Защитник подчеркнул, что, каким бы ни был приговор, он подаст апелляцию, рассказала 10 августа "Кавказскому узлу" мать Сафарли.

По словам Аскеровой, ее сына обвинили, в частности, в том, что он платил за аренду квартиры в евро, а не в местной валюте. "За несколько дней до отъезда в этой квартире была установлена скрытая камера и записан его разговор с девушкой на английском языке. Перевод этого разговора прозвучал в суде. По словам Фарида, перевод был сильно искажен. Например, Фарид жаловался, что там слабый интернет, и он не может связаться со мной. Это было представлено в суде как свидетельство о проведении Фаридом тайной встречи. Далее его обвинили в том, что в 2022 году он 22 раза звонил в Иран с немецкого номера. Фарид потребовал доказать, что звонил он, но ответа не получил", - приводит ее слова Turan.

Напомним, Фарид Сафарли уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам Диляры Аскеровой, она и сын жили в Германии, где Фарид учился на врача, а в Иран он поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Лишь 1 июня стало известно, что Фарид Сафарли арестован в Иране по обвинению в шпионаже. Диляра Аскерова назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Сам Фарид Сафарли отверг обвинения.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

27 января было совершено вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, после чего Азербайджан приостановил работу посольства эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу. 3 июня, после того, как стало известно об аресте Сафарли, МИД Азербайджана призвал граждан не посещать Иран без необходимости, а уже находящимся там посоветовал быть осторожными.

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