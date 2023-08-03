Фарид Сафарли лишен поддержки азербайджанских дипломатов во время судебного процесса

03 августа 2023, 06:01

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Власти Ирана проигнорировали запросы об участии в судебном процессе по делу Фарида Сафарли азербайджанских дипломатов и переводчика, при этом обвинение гражданину Азербайджана было смягчено, сообщил представитель МИД. Приговор Сафарли вынесут в ближайшие дни, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли Диляра Аскерова назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Аскерова обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в освобождении ее сына. В МИД Азербайджана заявили, что генконсульство Азербайджана добивается встречи с Сафарли. Сам Фарид Сафарли заявил о своей невиновности. Он сообщил матери, что судебный процесс по его делу начался, при этом адвоката у Фарида нет.

Фарид Сафарли уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Судебный процесс по делу Фарида Сафарли в Иране близится к завершению, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» его мать Диляра Аскерова 2 августа после разговора с сыном по телефону.

«Ему дали время до 3 августа, чтобы он выступил с последним словом, в ближайшие дни ему зачитают приговор. Фарид на судебном следствии подвергается серьезному психологическому давлению. У него нет адвоката, переводчика, на процесс не приходят сотрудники азербайджанского консульства. В некоторых вопросах он очень нуждается в юридической помощи, но не получает ее», - рассказала она.

Женщина отметила, что ее сын по-прежнему лишен правовой защиты. Иранская сторона через генеральное консульство Азербайджана в Тебризе предложило услуги нескольких адвокатов, но те запросили за свои услуги "фантастические суммы", отметила Аскерова.

«Только для ответов на звонки Фарида они потребовали 5 тысяч долларов, а за участие в процессе вообще запросили астрономические цифры. Мы посоветовались с Фаридом и он сказал, что все равно возможности адвокатов в Иране повлиять на судебное решение равны нулю и не стоит привлекать иранских адвокатов, да и таких денег у нас нет. Мы решили обратиться к азербайджанским адвокатам за консультациями, двое наших адвокатов согласились консультировать Фарида безвозмездно. Однако в азербайджанском консульстве сказали, что они не смогут обеспечить телефонную связь Фарида с азербайджанскими адвокатами. К сожалению, до сих пор представители генконсульства не приняли участие ни в одном судебном заседании. Я сама уже ему дала советы: сказала, чтобы на всех показаниях от его имени на фарси он по-азербайджански писал, что не понимает содержания текстов, и подписывался под этим», - отметила Аскерова.

МИД Азербайджана и генеральное консульство в Тебризе с самого начала прилагали усилия для прояснения судьбы Сафарли, а впоследствии и для обеспечения ему правовой защиты, заявил представитель ведомства Айхан Гаджизаде вечером 2 августа.

«Иранской стороне неоднократно направлялись официальные обращения по этому вопросу и регулярно проводились обсуждения. Была налажена связь с Фаридом Сафарли и его семьей. Наше генеральное консульство в Тебризе провело встречи с Фаридом Сафарли, можно сказать, ежедневно с ним поддерживалась связь по телефону. Была создана возможность для установления телефонной связи между Фаридом Сафарли и его родителями», - говорится в поступившем корреспонденту «Кавказского узла» письменном комментарии Гаджизаде.

После неоднократных обращений иранская сторона предоставила информацию о нескольких адвокатах, которые могли бы защищать права Сафарли. «Эта информация была передана семье Сафарли генеральным консульством Азербайджана в Тебризе», - отметил Гаджизаде. Он добавил, что иранское законодательство не предусматривает возможности привлечь к процессу адвоката из Азербайджана.

По словам представителя МИД, азербайджанские дипломаты направляли запрос о датах проведения судебных заседаний, чтобы обеспечить участие официальных представителей генерального консульства в процессе, но иранская сторона не ответила на эти обращения. Также были проигнорированы обращения азербайджанской стороны по поводу обеспечения Сафарли переводчика, подчеркнул Гаджизаде.

Первоначально выдвинутое против Фарида Сафарли обвинение в шпионаже было заменено, теперь ему вменяется лишь "намерение шпионажа", отметил представитель МИД. Он добавил, что дипломаты сейчас договариваются о возможной встрече Фарида Сафарли с родителями.

Представители посольства Ирана в Азербайджане оказались недоступны для комментариев.

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