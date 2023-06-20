Фарид Сафарли отверг обвинение в шпионаже

20 июня 2023, 06:34

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Гражданин Азербайджана Фарид Сафарли, арестованный в Иране по обвинению в шпионаже, заявил о своей невиновности, сообщила его мать.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня стало известно, что пропавший в Иране гражданин Азербайджана Фарид Сафарли арестован по обвинению в шпионаже. Мать Сафарли Диляра Аскерова назвала обвинение против сына абсурдным, а правозащитник Эльшан Гасанов счел молодого человека жертвой политической провокации. Аскерова обратилась к президенту Ильхаму Алиеву с просьбой помочь в освобождении ее сына. В МИД Азербайджана заявили, что генконсульство Азербайджана добивается встречи с Сафарли.

Ранее Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением Фарида Сафарли. Мужчина уехал в Иран 20 февраля и после 4 марта не выходил на связь. По словам матери Сафарли Диляры Аскеровой, которая вместе с близкими провела акцию перед зданием посольства Ирана в Баку, она и сын жили в Германии, Фарид учился на врача, а в Иран поехал за девушкой, с которой познакомился на стажировке в немецком университете. Аскерова в марте поехала в Иран на поиски сына, но ни его, ни девушку разыскать не смогла.

Диляра Аскерова сообщила, что 18 июня смогла поговорить с сыном по телефону. "Впервые после исчезновения Фарида в Иране в начале марта этого года мы поговорили с ним по телефону. Он сказал, что ни в чем не виноват и обвинение, выдвинутое ему, абсолютно необоснованно", - сказала Диляра Аскерова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, власти Азербайджана "всерьез заняты" делом ее сына. "Вопрос о привлечении квалифицированного адвоката также решается правительством Азербайджана. Из генерального консульства Азербайджана в Тебризе регулярно связываются с Фаридом. Надеюсь, что в скором времени справедливость в отношении моего сына будет восстановлена", - сообщила мать Сафарли.

На вопрос о самочувствии у Сафарли и его жалобах на условия содержания и обращение с ним, она ответила, что, по словам Фарида, он чувствует себя хорошо. "Он стал успокаивать меня, что с ним все в порядке", - сказала женщина.

Сотрудник МИД Азербайджана подтвердил корреспонденту «Кавказского узла», что генеральное консульство Азербайджана в Тебризе регулярно поддерживает связь с Сафарли "для оказания ему необходимой правовой помощи".

В посольстве Ирана получить комментарии не удалось: в пресс-службе дипмиссии не ответили на телефонные звонки, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 27 января было совершено нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате был убит начальник службы безопасности Орхан Аскеров, ранены двое охранников, нападавшего задержали. После этого Азербайджан полностью приостановил дипломатическую деятельность своего посольства в Тегеране и эвакуировал сотрудников. При этом генконсульство Азербайджана в Тебризе продолжило работу.

Отношения Ирана и Азербайджана обострились на фоне планов Баку реализовать проект Зангезурского коридора через Армению. В октябре-ноябре 2022 года обе страны провели военные учения близ границы и обменялись обвинениями в террористической и диверсионной деятельности.

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