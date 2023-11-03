Трое беглых заключенных задержаны в Грузии

03 ноября 2023, 01:13

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Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе отчитался о поимке троих заключенных, которые сбежали 1 ноября из медицинской клиники в Тбилиси. Один из сотрудников службы охраны задержан в связи с их побегом.

Как писал "Кавказский узел", днем 1 ноября из медицинской клиники в Сабурталинском районе Тбилиси сбежали трое заключенных, которых под конвоем привезли на обследование. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пригрозил ответственностью друзьям и родственникам беглецов за помощь в их укрывательстве, а самих заключенных призвал вернуться добровольно.

Все трое сбежавших заключенных были задержаны 2 ноября усилиями полиции и служб Минюста, заявил глава ведомства Рати Брегадзе. Согласно отчету ведомства, все трое беглецов являются несовершеннолетними.

Генеральная инспекция Министерства юстиции Грузии начала расследование побега по уголовной статье, которая предусматривает от шести до восьми лет лишения свободы. По делу уже задержан один из сотрудников службы охраны, 37-летний Ивери Натриашвили.

Натриашвили, который был ответственным за транспортировку заключенных в медицинскую клинику, находится в изоляторе временного содержания, полиция допрашивала его всю ночь после побега, передал телеканал "Мтавари архи".

Министр юстиции Рати Брегадзе отметил, что число обвиняемых по делу о побеге заключенных может увеличиться, если следствие установит личности других возможных пособников беглецов.

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