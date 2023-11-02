02 ноября 2023, 04:53

Глава Минюста Грузии призвал беглых заключенных сдаться

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Трое заключенных совершили побег из медицинской клиники в Тбилиси, куда их привезли на обследование, оперативно задержать их правоохранительным органам не удалось. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе пригрозил ответственностью друзьям и родственникам беглецов за помощь в их укрывательстве. 

Побег заключенных произошел днем 1 ноября в Сабурталинском районе Тбилиси. Трое заключенных, которых привезли в медклинику «Аверси» для обследования, смогли покинуть учреждение.

Глава пресс-службы клиники «Аверси» Лали Брегвадзе заявил, что заключенные находились под присмотром сотрудников Службы приставов, но не описал конкретных обстоятельств побега, передал грузинский "Первый канал".

После инцидента в клинику прибыли сотрудники Генеральной инспекции Минюста. Ее представитель Заза Зарандия ограничился комментарием, что "детали инцидента устанавливаются". Он не смог сказать, где во время побега заключенных находились службы приставов.

Позднее в клинику прибыли высокопоставленные чиновники Пенитенциарной службы, но никто из них не стал разговаривать с журналистами. Распространилась неподтвержденная информация, что беглецы могли завладеть огнестрельным оружием, но эти данные официально не были прокомментированы, сообщает телекомпания «Пирвели».

Вечером 1 ноября министр юстиции Грузии Рати Брегадзе подтвердил побег заключенных, назвав его "печальным инцидентом". Он обратился к самим беглецам, призвав их вернуться, - как отметил Брегадзе, добровольная сдача смягчит ответственность за побег. Также глава Минюста предупредил, что друзья и родственники беглых заключенных будут наказаны, если помогут им скрываться, пишет информагентство "Новости-Грузия".

Власти и правоохранительные органы не обнародовали информацию о самих заключенных и о том, какую опасность они могут представлять. Не названы ни имена сбежавших, ни статьи, по которым они были осуждены.

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Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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