Оппозиционер Ника Мелия и его соратники оштрафованы за стычку с полицией

02 ноября 2023, 12:22

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Горсуд Тбилиси оштрафовал бывшего лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию и его соратников, признав их виновными в хулиганстве и неподчинении силовикам.

Как информировал "Кавказский узел", три члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор (Ника) Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа 22 сентября были задержаны из-за стычки с полицейскими, прибывшими в тбилисском районе Глдани на место избиения депутата горсовета Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Мелия рассказал представителю омбудсмена об устных и физических оскорблениях со стороны сотрудников полиции. 24 сентября грузинская оппозиция выпустила совместное заявление с требованием освободить задержанных. 25 сентября Мелия с соратниками были освобождены.

Тбилисский городской суд оштрафовал членов партии "Единое национальное движение" Нику Мелию, Звиада Куправу и Бачо Долидзе каждого на сумму от 2000 лари (около 740 долларов). Судья Натия Бускивадзе признала всех троих виновными в мелком хулиганстве и неповиновении полиции, передал сегодня в своем эфире телеканал "Общественный вещатель", сообщение которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Защита заявила, что обжалует решение суда.

Напомним, по версии следствия, 22 сентября депутат от партии "Единое национальное движение" Ираклий Эдзгерадзе и его спутники подверглись нападению, когда Эдзгерадзе возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напали около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе.

После нападения на Эдзгверадзе на место прибыли другие члены "Единого национального движения", у которых произошла стычка с силовиками.

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