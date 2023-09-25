Ника Мелия с соратниками освобождены в зале суда

25 сентября 2023, 01:00

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Суд по ходатайству адвоката отложил процесс членов "Единого национального движения" Ники Мелии, Бачо Долидзе и Звиада Куправы, они освобождены в зале суда.

Как писал "Кавказский узел", три члена оппозиционной партии "Единое национальное движение" Никанор (Ника) Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа 22 сентября были задержаны из-за стычки с полицейскими, прибывшими в тбилисском районе Глдани на место избиения депутата горсовета Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Мелия рассказал представителю омбудсмена о словесных и физических оскорблениях со стороны сотрудников полиции. 24 сентября грузинская оппозиция выпустила совместное заявление с требованием освободить задержанных.

Полиция возбудила уголовное дело о групповом избиении депутата от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ираклия Эдзгерадзе и его спутников. Нападение произошло 22 сентября, когда Ираклий Эдзгерадзе возвращался домой. С Эдзгверадзе были друзья, которые тоже были избиты. По словам депутата, на них внезапно напали около 20 человек. Инциденту предшествовали споры на заседании горсовета между Эдзгверадзе и депутатом от правящей партии "Грузинская мечта" Котэ Зарнадзе. Зарнадзе отрицает, что нападение связано с конфронтацией между ним и Эдзгверадзе.

Члены "Единого национального движения" Ника Мелия, Бачо Долидзе и Звиад Куправа были освобождены из зала суда вечером 24 сентября, пишет "Грузия-онлайн".

Адвокат внес ходатайство об отсрочке процесса, суд был отложен. Судебное заседание назначено на 23 октября, пройдет оно в Тбилисском городском суде. В этот день начнется исследование доказательств по делу и допрос свидетелей, информирует "Общественный вещатель".

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