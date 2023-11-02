Журналисты в Грузии критически оценили закон о вещании

02 ноября 2023, 08:44

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Одобренный парламентом Грузии закон "О вещании" спровоцирует впоследствии самоцензуру у грузинских журналистов, потому что в нем не разъяснены детально некоторые положения, в частности, о "языке вражды" и о "непристойности", отметили опрошенные "Кавказским узлом" грузинские журналисты.

Как информировал "Кавказский узел", 21 октября стало известно, что парламент Грузии принял новые изменения в закон "О вещании". 79 депутатов проголосовали за внесение изменений в закон "О вещании", в соответствии с которыми программы, содержащие язык ненависти и призывы к терроризму, переходят под надзор комиссии по регулированию коммуникаций. Кроме того, в сферу регулирования комиссии переведены неэтичные программы.

У Национальной комиссии Грузии по коммуникациям имеются все необходимые рычаги, чтобы надавить на любой грузинский телеканал и остановить его вещание. Комиссия интерпретирует закон в своих интересах, закон только дает новые рычаги для этого, считает гендиректор телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили.

"Был прецедент, когда рассмотрели новостной сюжет и ввели санкцию в отношении телекомпании, показавшей, как сидевший в зале заседаний парламента министр трогает себя за интимные места. Я перестала следить за их аргументами, мне это уже не интересно. Я всегда ходила на рассмотрение законопроекта, всегда хотела участвовать, высказывала свое мнение, но уже не вижу смысла потому, что они все равно примут то, что хотят", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, власти преследуют цель увеличения влияния на медиа. В действующий закон "О вещании" добавили одно слово – "непристойность". Под это определение смогут отнести все – отдельное предложение, графическое изображение или кадр из видео. В стране предстоит тяжелый год перед парламентскими выборами осенью 2024 года и власти будут использовать всевозможные рычаги давления, считает Джангирашвили.

При этом, при правлении "Грузинской мечты" закон меняли много раз и подгоняли под такой вариант, чтобы можно было его использовать для устранения нежелательных медиа, отметила она. "Много раз судилась с Национальной комиссией по коммуникациям, так как у нее своя интерпретация. У нас свой кодекс, своя этика, работаем над информационным выпуском, поэтому мне сложно глазами главы регулятора. Я не откажусь от наших этических критериев если придется судиться или бороться с ними", – заявила гендиректор телеканала "Кавкасиа".

При проведении оценки каждой ситуации нужно учитывать политическую обстановку, в Грузии для достижения политических целей ущемляют критические СМИ, сказала менеджер медиапрограмм Мариам Герсамия. Однако не у всех есть знания что относится к "языку ненависти". Они не могут отличить оскорбление от критики, зачастую сами политики и журналисты этого не знают.

"Это невозможно урегулировать и само СМИ должно решить, как осветить то или иное заявление. Регулировать закон будет политизированное государственное ведомство, полномочия которого увеличиваются и это может быть дополнительным риском для критических СМИ", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, когда начнут поступать жалобы, а суды увязнут в многолетних рассмотрениях дел, в редакциях изданий появится самоцензура. Начнут определять какие темы не затрагивать и какие слова не употреблять, что для журналистов это тоже хорошо, так как не понятно, что относится к языку ненависти, а что нет. В результате это создаст непреодолимые барьеры.

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