Обыски в мэрии Буйнакска. Скриншот видео https://t.me/dagestan_sledcom05/1610

01 ноября 2023, 15:32

Следствие отчиталось об обысках в мэрии Буйнакска

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Обыски в администрации Буйнакска прошли в рамках дела о халатности при предоставлении жилья сиротам. По версии следствия, 89 детей-сирот стоят в  очереди на жилье, многие из них ждут его более 10 лет.

Как писал "Кавказский узел", группа сирот в Буйнакске длительное время ожидает получения положенного по закону жилья. Следователи 15 октября сообщили о начале расследования уголовного дела о халатности в отношении сотрудников городской администрации.

Обыски в администрации Буйнакска прошли в рамках  уголовного дела о халатности при предоставлении жилья детям-сиротам (часть 1 статьи 293 УК РФ). В ходе обысков изъяты документы, связанные с постановкой на учет нуждающихся в жилье детей-сирот, учетные дела и другие документы. Причастные к преступлению устанавливаются, сообщило сегодня управление Следкома России по Дагестану.

По предварительным данным, в администрации Буйнакска в очереди на жилье состоят 89 детей-сирот, многие из них ждут жилье более 10 лет, указано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

На коротком видео, приложенном к сообщению, группа силовиков входит в здание, идет по коридорам. Следователи беседуют с сотрудниками администрации, пересматривают документы, лица чиновников на видео размыты.

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Примечание:

"Главный архитектор Азовского района обвинен в нарушении прав сирот", "Мэрия Махачкалы объявила аукционы на покупку жилья для сирот", "Строительство жилья для сирот в Ростовской области обернулось уголовным делом".

Автор: "Кавказский узел"

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