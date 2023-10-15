Следком заинтересовался нарушением жилищных прав сирот в Буйнакске

15 октября 2023, 12:20

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Группа сирот в Буйнакске длительное время ожидает получения положенного по закону жилья. В отношении сотрудников городской администрации возбуждено уголовное дело о халатности, отчитались следователи.

По версии следствия, в 2019 году жительница Дагестана, которая является сиротой и имеет право на получение от властей жилья, была включена в список на получение квартиры. Однако ни она, ни другие сироты, состоявшие в списке, до сих пор жильем не обеспечены.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации Буйнакска. Виновные устанавливаются, привело сегодня РИА "Дагестан" сообщение пресс-службы следственного управления (СУ) СКР по Дагестану.

На 11.55 мск на сайте администрации Буйнакска нет комментариев относительно сообщения пресс-службы СУ СКР по Дагестану.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2022 года стало известно, что заместитель главы Магарамкентского района был обвинен в махинациях с жильем для сирот. По версии следствия, он одобрил акты обследования непригодных для проживания домов, которые затем были куплены властями в качестве жилья для сирот.

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