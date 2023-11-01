01 ноября 2023, 10:22

Чиновники признали необходимость повторного капремонта дома в Сочи

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После жалоб жильцов на неудовлетворительные результаты капремонта трехэтажного дома власти Сочи предложили включить повторный ремонт в проект городского бюджета на ближайшие годы. По словам чиновников, на капремонт уже потрачено около 21 миллиона рублей, сообщила одна из жильцов.

Как писал "Кавказский узел", жильцы трехэтажного муниципального дома в Пасечном переулке в Сочи добились капремонта дома, однако в результате работ, проект которых не прошел экспертизу, здание пришло в аварийное состояние и стало непригодным для жилья. 31 августа жильцы обратились в прокуратуру с жалобой на мэрию, они потребовали закончить ремонт или переселить их в другое жилье.

Дом на 64 комнаты был построен в 1967 году как общежитие для сотрудников сочинского мясокомбината. Капремонт дома был проведен в 2019 году за счет бюджета, а денег на переселение жильцов в бюджете нет, тем более что дом не признан аварийным, сообщили в мэрии.

31 октября чиновники муниципального казенного учреждения "УКС" (управление капитального строительства) пригласили для беседы жительницу дома Ольгу Балабанникову, чтобы сообщить ей, что более 20 миллионов рублей оказалось недостаточно для ремонта дома и ее квартиры в нем, а на смету для нового проекта нужно еще около миллиона рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Ольга Балабанникова.

Она пояснила, что это стало реакцией на обращение жильцов в прокуратуру в августе. Заявление было передано из прокуратуры в мэрию Сочи - тем, на кого заявители жаловались. Затем жалоба попала в структурное подразделение администрации МКУ УКС. "Чиновник по фамилии Закарьян представился мне представителем МКУ УКС, начальником отдела по объектам сносов, капитального ремонта и ремонтно-реставрационных работ. В моем присутствии он составил акт, оформленный как «встреча с заявителем по обращению»", - рассказала Ольга Балабанникова, предоставив в распоряжение "Кавказского узла" копию этого акта.

В акте написано, что «рассмотрен вопрос о реализации мероприятия "капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу г. Сочи, пер. Пасечный, д.1, включая муниципальные жилые помещения и общедомовое имущество"».

Согласно документу, 7 апреля УКС направило в департаменту строительства мэрии Сочи расчет прогнозной стоимости "проектно-изыскательских работ" по капремонту дома для выделения 769,4 тысячи рублей на корректировку проектно-сметной документации с учетом проведения экспертизы.

Департамент строительства предложил внести капремонт дома в проект бюджета города на 2024-2026 годы. "Утверждение по включению вышеуказанного мероприятия в бюджет города Сочи на 2024-2026 годы будет принято в декабре 2023 года", - сказано в акте.

Ольга Балабанникова рассказала, что на ее вопрос о том, сколько денег было потрачено на капремонт по старому проекту, ей ответили, что около миллиона на сметную документацию и около 20 миллионов на капитальный ремонт. "То есть с 2018 года они потратили 21 миллион рублей на капремонт, но вместо этого превратили наш дом в еще более аварийный, чем он был раньше, и теперь начинают все сначала", - возмутилась она.

Адвокат Роман Лыков советует жильцам обратиться с заявлением на директора УКС в Следственный комитет, чтобы проверить, не было ли хищения бюджетных средств. «Ведь […] деньги были выделены на ремонт, а после ремонта дом пришел в непригодное состояние. За это [ответственны] две стороны: которая деньги передавала и которая деньги получала", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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Примечание:

"Инвалид из Сочи утратила надежду на справедливость после ответа из Москвы", "Сочинцы заявили о риске обрушения многоэтажки после схода оползня", "Отчет властей о переселении из аварийного жилья вызвал критику сочинцев".

Автор: Кристина Романова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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