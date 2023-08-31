Сочинцы пожаловались в прокуратуру на состояние дома после капремонта

31 августа 2023, 23:42

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жильцы трехэтажного дома по улице Пасечной в Сочи добились капремонта дома, однако в результате работ, проект которых не прошел экспертизу, дом пришел в аварийное состояние и стал непригоден для жизни. Они требуют закончить ремонт или переселить их в другое жилье.

"Кавказский узел" писал, что жильцы 64-комнатного трехэтажного здания по адресу переулок Пасечный, дом 1, ранее принадлежащего сочинскому мясокомбинату, в 2018 году обратились в прокуратуру в связи нежеланием властей района ремонтировать здание.

31 августа жильцы муниципального многоквартирного дома 1 по переулку Пасечному в Сочи, в очередной раз обратились в прокуратуру Центрального района с жалобой на мэрию, чиновники которой с 2018 года создают для жильцов дома невыносимые условия проживания. По словам одной жительниц Татьяны Ивлевой: "нас выживают из нашего дома". В прокуратуре района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили многократные жалобы жильцов и сообщили, что ими "занимаются".

Сообщение о том что в результате капремонта жилье по переулку Пасечный, 1 оказалось в нежилом состоянии, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 24 августа. В нем сообщается что "С 2018 года в доме 1 по переулку Пасечный проживают три семьи собственников, а нанимателей попросили выехать на съёмное жилье всего на три месяца, т. к. в доме начали кап.ремонт с перепланировкой под квартиры, путем объединения нескольких комнат и ликвидацией мест общего пользования (туалеты и кухни). Нас ознакомили с проектом, согласно которому к нашей комнате 305 присоединяют комнаты 303 и 301. В сентябре 2019 года без предоставления маневренного жилья семье, начали ремонт, а в декабре остановили, не закончив, и до сих пор никто ничего не делает. Причём поменяли первоначальный проект и теперь мы остаемся со своей разбитой комнатой, но без туалета и кухни, т. к. бывшие общие туалеты и кухни переделаны в жилые помещения. За эти годы куда только не писали, все спускают в департаменты города, а оттуда только отписки", - написала автор сообщения. Пользователи WhatsApp* могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Автор сообщения Ольга Балабанникова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ранее дом был ведомственным и относился к сочинскому мясокомбинату. "Был построен в 1967 году, как общежитие для специалистов на 64 комнаты. Дом находится в нескольких метрах от нашей работы на мясокомбинате. Был свой детский сад в шаговой доступности, рядом школа. В доме только комнаты были отдельные с единой коридорной системой. Общими были туалеты в каждом крыле, душевые и кухни. В конце 80-х началось ведомственное строительство с целью переселения работников мясокомбината из общежития в благоустроенное отдельное жилье. Ведомству удалось достроить многоквартирный дом на Чехова, 60 для отдельных нуждающихся семей уже в начале 90-х. Все сотрудники получили ордера на новое ведомственное жилье и переехали в него. Но так как мясокомбинат хорошо развивался и нуждался в специалистах, то привлекали нас со всей России, в том числе не только зарплатами, но и жильем. Я приехала из Кузбасса в 1994 году, когда СССР уже развалился и настали сложные времена. Мне предоставили комнату № 305 в этом общежитии по ордеру", - рассказала она.

Балабанникова отметила, что проработала на предприятии более 30 лет. "Только в прошлом году вышла на пенсию. На моих глазах процветающее предприятие, где ранее работали порядка тысячи человек, стало разваливаться, количество продукции снижаться вместе с количеством сотрудников. Сейчас там трудится чуть более ста человек. Наш ведомственный дом передали вместе снами в ведомство ФСБ, где жили прикомандированные сотрудники органов безопасности со своими семьями. Но потом они недалеко выстроили высотный дом, и все переехали туда, а наш дом с оставшимися четырьмя семьями работников мясокомбината передали на баланс муниципалитета в 1999 году. С этого периода начались наши мучения. Дом так же стал разваливаться, потому что не было него должного содержания и даже косметического ремонта. Мы все делали своим руками", - пожаловалась она

По ее словам, оставшиеся в доме сотрудники мясокомбината пишут жалобы уже 20 лет, однако, "воз и ныне там". Ольга Балабанникова показывает гору отписок из разных ведомств, в том числе из прокуратуры. "Во всех ответах, они "кормят" нас обещаниями, что будет сделано и то, и это, в одном году, потом в другом. При этом за 20 лет сменилось на своих постах уже десятки чиновников мэрии и каждый из них, когда мы приходим на прием к ним, делают вид что им ничего не известно. Это замкнутый круг. Благодаря статье на "Кавказском узле" в 2018 году прокуратура зашевелилась и нам было объявлено, что за счет мэрии в нашем доме наконец-то в 2019 году начнется капремонт", - отметила она.

Ремонт действительно начали. "В сентябре приехали рабочие, которые заявили, что их наняла сочинская мэрия, растянули баннер, на котором было написано, что капремонт начинается в сентябре 2019 и будет закончен в декабре 2019 года, то есть через четыре месяца, чему мы естественно обрадовались. Мою семью, которая за 30 лет разрослась и состоит теперь не только из меня, но и супруга, сына, невестки и их троих детей, - всего семь человек, попросили съехать на эти месяцы, чтобы у нас произвести ремонт на площади 12 кв.метров. При этом нам пообещали в мэрии, что так как мы имеем право на дополнительную площадь, после реконструкции и капремонта присоединить к нашей комнате еще две комнаты, где они якобы сделают единую квартиру с туалетом, ванной и кухней. По их проекту, который как выяснилось позже, не прошел госэкпертизу и разрешение не было получено, планировалось из 64 комнат общежития сделать 24 квартиры с туалетами и ванными. Но вместо этого они раскурочили нам всю квартиру, как и остальные, отключили отопление, воду, канализацию и в общих когда то кухнях, туалетах и ванных сделали еще дополнительные комнаты. Когда мы в декабре 2019 года хотели заехать в новую квартиру как нам обещали, то обнаружили, что не только наша квартира а весь дом находится в аварийном состоянии. Была разрушена канализация, стены, брошены все коробки со стройматериалами, электрика по всему дому и в квартирах вывернута и находится в опасном состоянии…Тогда мы стали обращаться в мэрию и спрашивать что происходит, на что нам отвечали все пять лет, меняющиеся чиновники, что "проект не прошел еще госэкспертизу". Но как можно было нанимать рабочих, выделять деньги и начинать реконструкцию дома без согласования с госэкспертизой", - недоумевает пенсионерка.

Ольга Балабанникова отметила, что ее семья с детьми и тремя внуками временно снимает другое жилье, так как жилье в переулке Пасечный непригодно для жизни. "Нам даже не предоставили маневренный фонд для проживания на время ремонта", - уточнила она.

Соседка семьи Балабанниковых Ольга Триполец, которая проживает на первом этаже, рассказала, что отказ от ремонта "помог сохранить жилье". В отличие от своих соседей она отказалась выселяться в 2019 году на время ремонта, потому что маневренный фонд ей так же не предоставили, а денег на съем жилья у нее не было. "Я не пустила рабочих в мою квартиру и запретила им какие либо действия по перепланировке, так как они показали мне проект, но разрешения на перепланировку у них не было. Моя комната осталась не разрушенной по этой причине, однако, рабочие нарушили и уничтожили все коммуникации, привели их в аварийное состояние. В доме часто отключают воду, нет горячей воды, канализация течет, крыша течет, на стенах трещины, проблемы с отоплением. Стало намного хуже, чем до ремонта и главное что никто не понес за уничтожение нашего и муниципального имущества никакой персональной ответственности и что нас ждет дальше мы не знаем", - сказала женщина.

Семья Татьяны Ивлевой так же состоит из семи человек. Семья отказалась съехать на время ремонта и допустить рабочих. "Мы нашу квартиру приватизировали, она у нас порядка 50 квадратных метров. общей площади и живем мы с торца дома на втором этаже, только это спасло нас от полного уничтожения имущества. Мы хотели бы наконец или окончания ремонта, чтобы у нас была горячая вода, отопление, электричество без перебоев или нам дали другое жилье. Но жить в полной антисанитарии и разрухе не только неприятно, но и опасно. Обращались везде. Но чиновники разных ведомств отправляют друг к другу. Водоканал в мэрию, мэрия в водоканал. "Сочитеплоэнерго" в мэрию, а мэрия - в "Сочитеплоэнерго" и так бесконечно. Ответственных не за что нет. Нас выживают из дома, но идти нам некуда", - говорит Татьяна Ивлева.

Она так же отметила, что схожая ситуация во многих других домах, построенных в 60-70-х годах по всему городу. Ее дети купили квартиру в ипотеку на улице Труда, 23, в высотке, но там оказалась гнилая аварийная проводка, как во всем доме и квартира загорелась. Теперь на улице Труда квартиры у семьи нет и квартира в аварийном доме по переулку Пасечный, 1 разваливается. "Мэрия от помощи отказывается. Говорят, что не положена собственникам помощь", - рассказала Ивлева корреспонденту "Кавказского узла".

Мэрия Сочи считает ремонт законченным

Ремонт в доме закончен, сообщил представитель департамента ЖКХ администрации Сочи корреспонденту "Кавказского узла". "Ремонт был начат и закончен в 2019 году за счет бюджета", - отметил он.

Представитель квартирно правовой службы администрации города представитель рассказала, что "денег на переселение жильцов с Пасечной, 1, в бюджете нет, тем более что дом не признан аварийным".

Жильцы дома показали один из ответов мэрии, датированный 2023 годом. Заместитель директора департамента городского хозяйства администрации Сочи М. Телешов в ответ на очередную жалобу жильцов сообщил, что в апреле 2020 года между МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" и ООО "Проектно-Строительная компания "Норма"" был заключен муниципальный контракт на выполнение проекта перепланировки и переустройства жилых помещений дома. "В июне 2021 года работы по муниципальному контракту выполнены. В настоящее время необходима корректировка проекта и получение положительного заключения государственной экспертизы. Муниципальным заказчиком - МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" принимаются соответствующие меры по реализации вышеуказанного мероприятия", - указано в ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В ответ на сообщения жильцов о проблемах с горячей водой и отоплением он отметил, что дом "не оснащен общедомовым прибором учета, фиксирующим предоставление коммунальных услуг горячего водоснабжения и отопления ненадлежащего качества", а акты "подтверждающие факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащею качества и (или) с перерывами" "в адрес муниципального унитарного предприятия города Сочи "Сочитеплоэнерго" (МУП "СТЭ") не поступали". "МУП "СТЭ" как ресурсоснабжающая организация надлежащим образом выполняет обязательства по подаче тепловой энергии на границе сетей теплоснабжения, входящих в состав общего имущества собственников помещений в МКД, и не несет ответственность за недопоставку тепловой энергии, вызванную действиями (бездействием) третьих лиц на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в ведении потребителя или в пределах границ его эксплуатационной ответственности", - указано в ответе чиновника.

Он добавил, что деятельность по управлению многоквартирным домом осуществляет ООО УО "Аспект" и жильцы вправе в случае причинения "материального и (или) морального ущерба" обратиться в суд.

Жильцы рассказали, что платят управляющей компании "Аспект" по установленному мэрией тарифу по 22 рубля за квадратный метр за неоказываемые услуги. "В компании даже нет дворника, поэтому территория дома напоминает территорию из фильма ужасов", - рассказала Ольга Балабанникова.

По ее мнению, чиновники, заняты "выживанием сочинцев из Сочи, так как происходящему уже 10 лет невозможно найти иное объяснение" .

По словам адвоката Сергея Костюка, "налицо халатное отношение чиновников к своим должностным обязанностям, что преследуется по статье 293 УК РФ". "В данной ситуации есть все основания для обращения в следственные органы по факту нецелевого расходования бюджета и халатного отношения чиновников мэрии к своим должностным обязанностям", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он рекомендовал направить в следственные органы заявление об этом и приложить фотофакты состояния дома после ремонта. Так же адвокат пояснил, что собственникам жилья полагается та же жилплощадь которую они занимают, а нанимателям по соцнайму должны выдать по нормам, установленным горсобранием Сочи - 18 квадратных метров на члена семьи или 32 квадратных метра на одиноко проживающего.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.