31 августа 2023, 00:42

Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. В Ереване опровергли это сообщение. 

"Кавказский узел" писал, что Ереван и Баку регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 28 августа Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджанское военное ведомство эти обвинения отвергло. 

Подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям в 22.35 (21.35 мск) 30 августа. Стрельба велась в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщило министерство обороны Азербайджана. 

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. О погибших или пострадавших не сообщается.

Минобороны Армении отреагировало на заявление азербайджанского военного ведомства в своем Telegram-канале. Сообщение об обстреле азербайджанских позиций в восточной части границы Ереван назвал "очередной дезинформацией".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Азербайджан обвинил карабахских военных в незаконном строительстве укреплений", "Азербайджан обвинил Армению в провокации на границе", "Степанакерт обвинил Баку в обстреле". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2023, 01:41

30 августа 2023, 23:43

  • Жители Дагестана собрали 50 миллионов для пострадавших от взрыва

    72 тысячи человек сделали пожертвования для помощи пострадавшим при взрыве в Махачкале, некоторые из них впервые приняли участие в благотворительном сборе. Всего собрано 50 миллионов рублей, деньги в первую очередь будут направлены семьям погибших и пострадавших, а также людям, чье жилье повреждено, сообщили руководители фонда "Надежда" и благотворительной платформы Tooba.

30 августа 2023, 22:45

30 августа 2023, 21:46

30 августа 2023, 20:50

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи