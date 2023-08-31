Азербайджан обвинил Армению в обстрелах на границе

31 августа 2023, 00:42

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Позиции азербайджанской армии на Кяльбаджарском направлении подверглись обстрелу со стороны Армении, заявило Минобороны Азербайджана. В Ереване опровергли это сообщение.

"Кавказский узел" писал, что Ереван и Баку регулярно обмениваются обвинениями в обстрелах. Так, 28 августа Минобороны Армении заявило, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянских солдат в Гегаркуникской области. Азербайджанское военное ведомство эти обвинения отвергло.

Подразделения вооруженных сил Армении открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям в 22.35 (21.35 мск) 30 августа. Стрельба велась в направлении населенного пункта Истису Кяльбаджарского района, сообщило министерство обороны Азербайджана.

"Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства. О погибших или пострадавших не сообщается.

Минобороны Армении отреагировало на заявление азербайджанского военного ведомства в своем Telegram-канале. Сообщение об обстреле азербайджанских позиций в восточной части границы Ереван назвал "очередной дезинформацией".

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