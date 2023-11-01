Власти отреагировали на возмущение сочинцев из-за вырубки цветника

01 ноября 2023, 09:09

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Цветник с экзотическими растениями вырублен на улице Воровского по контракту на благоустройство, там будет уложен рулонный газон, сообщили в мэрии Сочи после возмущений горожан. Местные жители раскритиковали решение заменить цветник газоном.

Как писал "Кавказский узел", 26 октября на улице Воровского в Сочи рабочие срубили несколько деревьев и уничтожили цветник, сославшись на приказ из администрации. Местные жители обратились в полицию с требованием разобраться, на каком основании были уничтожены здоровые растения.

Материал проверки по заявлению жителей не был зарегистрирован участковым, которому поступила жалоба, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" дежурный отдела полиции Центрального района Сочи. "Потому что противная сторона пояснила, что работы проводятся с разрешения администрации города", - сказал он.

Представитель компании, вырубившей деревья, отказалась дать корреспонденту "Кавказского узла" номер руководителя компании и не сказала, где и когда его можно увидеть. Однако передала его комментарий относительно выкорчеванных сотрудниками фирмы растений. «Наш садовый центр ничего не вырубает. Бригады, которые работают в городе по контракту, вырубают только то, что предусмотрено контрактом. Администрация города прикладывает много усилий, чтоб наш город был красивым. Поэтому наберитесь терпения и подождите результат. Будет красиво", - сообщил руководитель фирмы.

Жители улицы Воровского рассказали, что не знали, как отнестись к вырубке, потому что их никто не информировал о подобных планах, а если бы они узнали, что вместо экзотических растений тут будут лишь газоны вдоль обочины, то обязательно выступили бы против.

"Я родился на улице Воровского. Она утопала всегда в зелени. Тут и пальмы, и платаны, и бананы, и розы… Необыкновенной красоты улица. Всегда была тень от деревьев. Улица тянется от моря до рынка. Километра 2-3. А сейчас тут хотят сделать голую степь", - сказал местный житель Виктор Волгин корреспонденту "Кавказского узла".

"Власти живут своей жизнью, отдельной от народа, и сами решают, что для нас хорошо, а что плохо. Но это, конечно, неправильно, потому что по таким вопросам, как благоустройство, в первую очередь должны спрашивать жителей этого города или улицы, где проводится благоустройство", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель дома по улице Воровского Роман Поспелов.

31 октября и.о. главы района Михаил Харламов направил назначенному на должность директора департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Александру Гиньковскому письмо, в котором просит выдать порубочный лист на уничтожение и выкорчевку более 350 различных растений на улице Воровского. Среди них такие субтропические экзоты, как пираканта, гибискус, юкки, трахикарпусы форчуна, аканты и бругманзии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник департамента Сергей Вергунов.

По его информации, на месте этих экзотических растений появится газон. «Это все в рамках муниципального контракта по благоустройству территории улицы Воровского. Удаляются только старые кустарники, с последующий заменой грунта и устройством рулонного газона», - сообщил представитель мэрии.

Сергей Вергунов не сообщил, почему растения, по свидетельствам очевидцев, были вырублены 26 октября, а письмо с запросом на разрешение об их уничтожении датировано 31 октября - уже после того, как жители улицы Воровского заявили в полицию об уничтожении растений.

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