Сочинцы пожаловались в полицию на вырубку зеленых насаждений

28 октября 2023, 02:47

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На улице Воровского в Сочи рабочие уничтожили несколько деревьев и цветник, сославшись на приказ из администрации. Жители окрестных домов обратились в полицию с требованием разобраться, на каком основании были уничтожены здоровые зеленые насаждения.

Жители Сочи сообщили 26 октября на sms-сервис "Кавказского узла" о вырубке деревьев на улице Воровского. "Идет беспощадная вырубка зеленых насаждений в г. Сочи по улице Воровского возле домов 37 и 39. Документы не показывают, только со слов "приказ администрации". Вырубают все!" - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать на номер сообщения +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Авторы сообщения рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что днем 26 октября к их домам приехала машина (со знаком одной из фирм), в которой находились четыре человека. Они начали пилить и выдергивать декоративные растения, спилили пальму, лиственное и хвойное дерево. По-русски они разговаривали плохо.

Один из рубщиков сказал, что они приехали сюда по указанию администрации, но разрешение на спил деревьев они не показали. Загрузив остатки деревьев, он уехали.

По словам местной жительницы Ирины Копачевой, на расчищенном рубщиками месте был "прекрасный декоративный уголок, за которым ухаживали жильцы домов №№ 37 и 39".

«Здесь было так красиво, что местные жители и отдыхающие не могли пройти мимо. Прохожие останавливались и делали фото на память. Сейчас тут голая степь. Мы обратились в полицию, предоставили фото и видео-факты, нам пообещали разобраться, но реакции пока никакой не последовало. Звонили на горячую линию главы, но и там ни до кого не дозвонились», - рассказала Копачева корреспонденту "Кавказского узла".

Виктория Вучковская предполагает, что вместо зеленой зоны кто-то решил оборудовать здесь парковку или поставить очередной ларек.

По словам сочинцев, они намерены потребовать от полиции полного разбирательства по факту рубки деревьев и доведения дела до суда с требованием восстановить зеленые насаждения.

Комментариями руководства фирмы, чьи рабочие занимались рубкой, а также представителей департамента по охране окружающей среды администрации Сочи "Кавказский узел" пока не располагает. В департамента корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что произошла смена руководства и для получения ответов нужно написать запрос.

Эколог и активистка движения «Зеленый Сочи» Алла Юсупова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что уничтожение зеленых насаждений наблюдается по всему Сочи. По ее мнению, жаловаться на эту проблему попросту некому.

По словам адвоката Романа Клыкова, в Российской Федерации вырубка зеленых насаждений без соответствующего разрешения недопустима и карается по закону в соответствии со статьей 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Он отметил, что для выдачи разрешений требуется обосновать необходимость рубки. «Спил здоровых деревьев, кустарников и растений является уничтожением муниципального имущества, лицо, совершившее это деяние, должно компенсировать нанесенный ущерб», - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" неоднократно писал о жалобах жителей Сочи на уничтожение зеленых насаждений. В начале октября жители домов, расположенных на Цветном бульваре, сообщили о вырубке деревьев для установки детских аттракционов. Они считают, что для подобных работ следует сначала провести общественные слушания.

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