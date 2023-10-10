Сочинцев взволновала сохранность деревьев на бульваре из-за установки детских аттракционов

10 октября 2023, 05:41

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В Сочи ведется установка детских аттракционов на Цветном бульваре. Местные жители переживают, что из-за этого пострадают зеленые насаждения, и считают, что для подобных работ следует сначала провести общественные слушания.

Сообщение от жителей Цветного бульвара в Сочи о строительных работах на месте зеленых зон поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 5 октября. "Просто приходит группа рабочих с экскаватором и роют яму под предлогом установки качелей. Уже нет ни проекта, ни автора.... Просто кто-то в администрации решил, а в ТОСе кто-то согласился. Ни обсуждения проекта, ни самого проекта. И это в год архитектуры, объявленный в городе Сочи. И это не на пустыре, а на Цветном Бульваре", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать на номер сообщения +49 157 72317856, приложения Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Жительница микрорайона, юрист Татьяна Невдых рассказала 9 октября корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с другими местными жителями ведет борьбу за сохранение остатков исторического облика Цветного бульвара и неоднократно обращалась по этому поводу к местным властям, получая в ответ отписки. «Началось все с того, что вместо того, чтобы ремонтировать и благоустраивать детские площадки возле наших домов 60-х-70-х годов постройки власти начали строить новые площадки на самом Цветном бульваре и, так как свободных мест на Цветном бульваре нет, то в ход пошли его прекрасные зеленые зоны. Вместо газонов и деревьев в тихой зоне бульвара появляются новые площадки, а придомовые гниют и разрушаются еще больше, представляя опасность для детей. Никто из властей не хочет брать их на баланс, содержать и ремонтировать. Зато огромные деньги на новые площадки, разрушающие исторический облик бульвара, есть", - рассказала она.

5 октября она, прогуливаясь с собакой, увидела, что около скульптуры "Ломающая стрелы" чиновников городских и районных, представителей ТОС и коммерческой организации. "Как я поняла, речь шла об установке нового сооружения прямо напротив исторической скульптуры. Я сообщила об этом другим активистам, чтобы принять меры по недопущению этого беспредела", - рассказала Невдых.

Местная жительница, юрист Илона Березнякова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители, узнав о новой стройке, стали звонить в мэрию, где им отвечали, что было только обсуждение места установки "малой архитектурной формы", которую решили все же не ставить напротив "Ломающей копья".

«Позже выяснилось, что без какого-либо проекта, просто поговорив, чиновники решили снести еще одну клумбу на пешеходной дорожке и там поставить свое новое сооружение. Как юрист хочу отметить, что установка любой архитектурной формы должна проходить публичные или общественные обсуждения вместе с проектом благоустройства всей территории. Ничего подобного мы не наблюдаем последнее время. Чиновники просто выбирают клумбу или газон и разворачивают там свои стройки прямо на корнях деревьев, естественно, нанося ущерб растениям. Таким образом количество зеленых зон и растений сокращается на Цветном бульваре, а количество бетона и бетонных точечных сооружений растет», - отметила Березнякова.

По словам члена общественной организации "Зеленый Сочи", эколога Аллы Юсуповой, частные озеленительные компании кронируют деревья до их полного уничтожения. "Зеленстроя в Сочи уже давно нет, его обанкротили. Есть только маленькие карманные фирмочки, которые организованы именно с такой целью, чтобы с одного карманы в другой перекладывать выделяемые бюджетные средства на уход за растениями. Да и по тарифу, придуманному чиновниками-временщиками, самое выгодное - это рубить деревья и кронировать их, а все остальное слишком дёшево и невыгодно. Отсюда делаем выводы, что пусть дерево загнется поскорей, мы его срубим и заработаем на этом хорошие деньги", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница дома 42 по Цветному бульвару Ольга Морозова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на клумбе около ее дома работал экскаватор, который уничтожил зеленые насаждения. Рабочие на вопрос, что тут строят, ответили, "что будут качельки". "Тогда стали подходить жильцы с других домов и возмущаться, после чего появился «паспорт объекта», который положили прямо на землю. На нем было написано, что здесь возводится «малая архитектурная форма». Что за «форма» и на каком основании вместо клумбы здесь будет эта «форма», никто пояснить нам так и не смог. Мы могли только прочитать, что работы производит фирма <..>, а заказчиком выступает администрация Сочи в лице МКУ «Управление капремонта», - рассказала Морозова.

Жители не смогли дозвониться в ТОС, чтобы узнать подробности происходящего. Заместитель председателя ТОС «Гагаринский» Сергей Титов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что «ТОС существует формально, так как выборы не состоялись и в настоящее время решается вопрос о разделении одного ТОСа на два отдельных". "Мы не на что не влияем", - заявил он.

Его коллега Вадим Белоус пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что это он приходил на встречу с администрацией Сочи 5 октября рано утром и с ним было согласовано место установки конструкции «Светящиеся качели» на клумбе вместо площади у скульптуры «ломающая копья». «Там у нас часто проходят городские мероприятия, эта площадь нужна под эти цели, поэтому решили на площадки конструкцию не ставить, а перенести в глубь парка», - уточнил он.

Он также сообщил, что знает об обеспокоенности местных жителей, но сносить Цветной бульвар и проводить реновацию до 2036 года никто не будет. «Принят новый генплан до 2036 года, поэтому на 13 лет о переселении можно забыть», - сказал Белоус.

Корреспондент "Кавказского узла" связалась с заместителем руководителя МКУ «Капительный ремонт» Алексеем Меликсетяном, который рассказал, что коммерческая организация "выиграла тендер на установку 30 малых форм по всем четырем районам города". "Одна из них устанавливается в настоящее время на Цветном бульваре за бюджетные средства в размере более 377 миллионов рублей. Деньги поступили в бюджет с курортного сбора. Никаких проектов и тем более общественных слушаний на установку малых форм не требуется», - заявил он.

По словам директора ООО "Компания Омега" Алексея Глазкова, его фирма из Санкт-Петербурга и занимается световым оформлением. Они уже второй раз выигрывают в Сочи тендер на установку малых архитектурных форм. В этот раз объекты будут устанавливаться в парках Адлера, Хосты и Лазаревского района. В Центре Сочи это возле гостиницы Приморская, а так же на Цветном бульваре. Кто автор этих «малых архитектурных форм» Алексей Глазков не назвал, сославшись на Алексея Меликсетяна. «Там у него все есть обращайтесь к нему», - сказал он.

"Фирма согласовала установку качелей на клумбе с ТОС и администрацией. Фирма закончит работы на Цветном бульваре 15 октября. Качели будут у нас на гарантийном обслуживании, а свет будет оплачивать организация «Сочи-свет» за счет бюджета. Администрация Сочи после наших работ произведет ремонт покрытия на месте клумбы», - рассказал Алексей Глазков.

Член союза архитекторов России, жительница микрорайона Ирина Попова отметила, что, согласно Градостроительного кодекса, точечно сооружать подобные конструкции недопустимо. "Необходимо в таких случаях делать проект благоустройства всего Цветного бульвара с разработкой проекта озеленения и восстановления уничтоженных ранее зеленых зон. Поэтому строительство на клумбе очередного сооружения власти обязаны приостановить и оставить зону тихого отдыха в покое. И, если есть деньги на новые малые архитектурные формы, следует привести в порядок или реконструировать старые детские площадки возле многоквартирных домов», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жители домов на Цветном бульваре планируют обратиться в прокуратуру с вопросом о правомерности установки малых архитектурных форм.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в июне жители Цветного бульвара выражали опасение за состояние новой детской площадки, которая, по их словам, за две недели начала разрушаться.

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