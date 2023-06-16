Состояние новой детской площадки возмутило сочинцев

16 июня 2023, 08:44

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Детская площадка на Цветном бульваре, открытая две недели назад, опасна для детей и уже начала разрушаться, рассказали местные жители. Власти города закрыли площадку на ремонт, объяснив повреждения вандализмом посетителей.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня власти Сочи отчитались об открытии 20 новых детских площадок. В городе насчитываются сотни площадок в аварийном состоянии, которые не ремонтируются, а под новые площадки были вырублены зеленые насаждения, заявили жители Сочи.

15 июня Алексей Баранов, председатель домового комитета одного из домов по улице Гагарина, обнаружил, что на Цветном бульваре одна из открытых 1 июня детских площадок огорожена строительным забором и закрыта для прохода. На входе висит баннер с сообщением о том, что площадка больше не работает, сообщил Алексей Баранов корреспонденту "Кавказского узла".

"Уважаемые жители. В настоящее время проводятся восстановительные работы на территории научных детских площадок «Научные истории» в сквере на Цветном бульваре города Сочи, в связи с участившимися случаями намеренной порчи имущества (вандализма). Открытие площадок состоится после окончания работы их сдачи заказчику согласно муниципальных контрактов", - говорится в сообщении на баннере.

Состояние новой площадки вызвало нарекания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель домового комитета дома № 27 по улице Цветной бульвар Марина Миронова. "К 1 сентября и изучать нечего будет. Уже одного мальчика на скорой из этой научной площадки увезли, порезался на трубе, накладывали швы", - сказала она.

Марина Жмелюк, активистка домового комитета дома № 28 по улице Цветной бульвар, сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что после 1 июня обращалась в мэрию через социальные сети с заявлением о том, что площадка опасна для жизни и здоровья детей и уже через день после открытия от «экспонатов» отвалились части, которые могут нанести колюще-рваные раны детям, которые играют там.

По словам женщины, в ответе чиновников в соцсети сообщалось, что «дети сами виноваты. Все ломают, что является вандализмом». "1 июня этого года открыли новую научную площадку около школы 24 на Цветном бульваре. Сегодня 15 июня. Появился забор и баннер о том, что она закрыта. Но 6 июня этого же года, то есть через 5 дней после ввода в эксплуатацию, родители и дети увидели, что площадка начала разрушаться! Дети ничего не ломают, но части от установленных экспонатов площадки просто отваливаются сами по себе. Как так? Что будет с ней дальше?" - сказала Марина Жмелюк.

Жительница дома на Цветном бульваре Мария Асотрян рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о несчастном случае, который произошел вскоре после открытия площадки. "Моя дочь и ее подруга пошли на эту площадку. Там [коммерческая компания] установила качели, совершенно опасные для детей. Подруга моей дочери решила покататься, но упала с этой качели и разбила нос. Была вызвана скорая помощь. Ребенка всего в крови увезли в травмпункт. Сейчас девочке требуется операция. Моя дочь была шокирована увиденным, плакала. То, что площадку закрыли, правильно. Она опасна для детей", - сказала Мария Асотрян, добавив, что "старые площадки в аварийном состоянии и новые также становятся невозможными для эксплуатации".

"Потратили бюджетные деньги не известно на что и обвинили нас же в вандализме. Нет в городе хозяев, которые бы по-честному тратили народные деньги", - высказала мнение корреспонденту "Кавказского узла" жительница дома на Цветном бульваре Светлана Исаева.

Пока неизвестны сроки, в которые площадка будет отремонтирована, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" оператор горячей линии мэрии Сочи.

Корреспондент "Кавказского узла" получил ответ на запрос относительно застройки Цветного бульвара из управления по государственной охране памятников культурного наследия администрации края за подписью заместителя руководителя ведомства Н. Бирюковой.

"Сообщаем, что 01.03.2023 администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи обратилась в управление с заявлением о согласовании проведения работ по благоустройству (установка арт-объектов «Качели световые» (круг 4 блока) и «Дерево желаний» (большое)) расположенного в границах Цветного бульвара в городе Сочи земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:6051, по результатам рассмотрения которого управлением представлена информация о возможности благоустройства данного земельного участка", - сказано в ответе.

По данным мэрии Сочи, в мае в границах этого земельного участка проводилось благоустройство территории в виде "устройства научной детской площадки", проект которой был создан молодыми учеными России в рамках десятилетия науки и технологий, объявленного указом президента от 25 апреля 2022 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия науки и технологий», сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель руководителя Департамента архитектуры администрации Кубани Евгений Кривошеев.

"Площадка фактически является интерактивным музеем под открытым небом, где, играя, дети могут знакомиться с астрономией, осваивать законы физики, изучать флору и фауну. При этом, с помощью QR-кодов, размещенных на площадке, родители могут узнать об образовательных возможностях и карьерных перспективах своих детей в своем родном регионе", - сообщил он.

Если жители считают, что действиями мэрии нарушены их законные права и интересы, они вправе обратиться в суд с требованиями устранения нарушений, добавил чиновник. "В ходе судебного разбирательства судом будет проведена поверка законности принятых решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи", - сообщил Кривошеев.

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